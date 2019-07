Berg: Würdiger Abschied für Theresa Altmann

BERG - Wer elf Jahre lang der großen Schwarzachtal-Schule vorstand, an weit über 2000 Schultagen als Lehrerin, Pädagogin und Führungskraft unzählige Unterrichtsstunden für "unser bestes Gut – die Kinder" leistete und dazu noch Kompetenz, Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen zeigte und stets bereit zum Dialog war, der habe, so Schulamtsdirektor Dieter Lang, eine solche Verabschiedung verdient. Theresa Altmann werde nach insgesamt 43 Dienstjahren mit viel Dank, Respekt und großer Hochachtung ein "neuer Lebensabschnitt" – die Ruhestandsversetzung – vergönnt.

Eine große Runde von Ehrengästen würdigte die Verdienste der scheidenden Schulleiterin (Bildmitte) und viele hatten für das „Leben in Freiheit“ aufmunternde Worte und Ratschläge parat. Foto: Foto: Helmut Fügl



Im würdigen Rahmen eines großen Festaktes in der Aula, im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter Bürgermeister Helmut Himmler, Ludwig Lang, Adolf Wolf, Altbürgermeister Peter Braun, Pfarrer Martin Fuchs, Bernhard Dürr als Rektor und Vertreter des Schulverbundes mit Lauterhofen so wie vielen anderen wurde die Rektorin verabschiedet.

Heiter, aber nicht kurz

"Obwohl sie sich", so Konrektorin Heike Söllner nach einem musikalischen Beitrag von Klaus Werner und Wolfgang Reis, "eigentlich nur eine lockere, kurze Abschiedsparty gewünscht haben". Es war jedoch angebracht, mehr daraus zu machen. Heiter und locker war es schon, aber "in Kürze" ging trotzdem nichts.

Dieter Lang erinnerte an den beruflichen Werdegang und Lebensweg der "Pädagogin mit Herz". Nach dem Studium war 1976 die erste Station in Altmannstein, ein Jahr später Deining, weiter die "Bräugasse" Neumarkt, wiederum Deining, Velburg, Seubersdorf und ab 2008 schließlich Berg. Führungsstärke, Einfühlungsvermögen, Qualität und Qualifikation, jedoch auch kritische Beurteilungen seien Wesenszüge, die ihr stets viel Respekt eingebracht hätten.

Als eine "überaus fruchtbare und erfolgreiche Zeit für Gemeinde und Schwarzachtal-Schule" beschrieb Bürgermeister Helmut Himmler das Wirken der Rektorin in Berg. Nur mit großem Wehmut lasse er eine beliebte "Mitstreiterin" – beide kennen sich seit ihrer Gymnasialzeit – von hier gehen. "Du warst Motor und Steuermann eines hervorragend funktionierenden Schullebens in der Gemeinde". Der "Lehrerchor" sang trotzdem, was feste Tatsache war. "Du kannst nicht immer Rektor sein . . .", stimmgewaltig, aber mit Wehmut im Herzen.

Auch persönliche Wünsche

Den wichtigsten Akt vollzog der Schulamtsdirektor: Namens des Freistaates Bayern und der Regierung der Oberpfalz überreichte er die große Urkunde zur Ruhestandsversetzung und verband diese "Auszeichnung" mit vielen lieben persönlichen Wünschen.

