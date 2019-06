Berger Pfingstgeister verschleppen Tische und Gartentore

Die Berger Pfingstgeister haben in der Ortsmitte wieder zahlreiche Beutestücke zur Schau gestellt. - vor 10 Minuten

BERG - Für die "alten" Berger Bürger war es nichts außergewöhnliches, sondern Gewohntes und Vertrautes. Denn was sich am Pfingstwochenende nach Mitternacht in der Ortsmitte ereignete, wird als Brauchtum bezeichnet das seinen Ursprung schon in Ur-Ur-Großvaterzeiten fand: Es sind die "Berger Pfingstgeister", die in der Nacht von Pfingstsamstag auf -sonntag großes Talent bewiesen und alles was nicht niet- und nagelfest abgesichert oder abgesperrt war, vom Hof oder Garten als leichte Beute einsackten.

Die Bescherung, die die Berger Pfingstgeister am Wochenende angerichtet hatten. © Foto: Helmut Fügl



Die Bescherung, die die Berger Pfingstgeister am Wochenende angerichtet hatten. Foto: Foto: Helmut Fügl



Auch diesmal waren ihrem Tatendrang keine Grenzen gesetzt. Bänke, Tische und Stühle, Papier- und Mülltonnen, Gartentore, Gerüste, Schaukeln, Werbetafeln, Pkw-Anhänger und noch viel mehr erlebte – obwohl nicht immer leicht zu transportieren – einen Platzwechsel. Die Berger waren vorgewarnt: Bürgermeister Helmut Himmler hatte im Mitteilungsblatt an diese Machenschaften erinnert und an die Vernunft der Pfingstgeister appelliert. Er bat auch und um ein "dezentes Vorgehen im Rahmen der nächtlichen Aktionen".

Er schrieb weiter: "Viele der hier neu zugezogenen Bürger kennen diesen alten Brauch nicht." Er warnte aber zugleich: "Diese Tradition darf nicht in Sachbeschädigung oder Diebstahl ausarten."

Auch wenn die "Geister" wohl nichts beschädigt haben, für Ärger bei den Heimgesuchten haben sie dennoch gesorgt: Sie mussten ihr Hab und Gut oft mit großem Aufwand finden und abholen.

HELMUT FÜGL