Berufsschulzentrum Neumarkt: Erfolgreich die Segel gesetzt

Bei der Entlassfeier bekamen 488 Schüler ihre Zeugnisse - Viele davon erhielten Preise - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nach dem ökumenischen Abschlussgottesdienst mit Pfarrer Markus Fiedler und Pfarrer Klaus Eyselein ging es in die ASV-Turnhalle zur Schulschlussfeier des Beruflichen Schulzentrums.

Feierlicher Abschluss — und Aufbruch in einen neuen Lebensabschnitt: Die Absolventen des Beruflichen Schulzentrums Neumarkt haben ihre Zeugnisse bekommen. Weiter gab es noch einige Auszeichnungen und Preise für viele der Schülerinnen und Schüler. © Foto: Elias Hegelheimer



Diese wurde wie auch der Gottesdienst musikalisch umrahmt und beinhaltete die Preisauszeichnung der Schüler durch den Schulleiter Albert Hierl, den Vorsitzenden des Fördervereins, Stefan Rödl, die Vorsitzende der IHK, Ursula Hammerbacher, und Landrat Willibald Gailler.

"Wohin die Reise geht, hängt nicht davon ab, woher der Wind weht, sondern wie man die Segel setzt." Mit diesem Zitat von Sokrates begann Hierl nach der Begrüßung seine Rede. So haben die Schüler damals mit der Entscheidung für eine duale Berufsausbildung die Segel gesetzt und sind auch bei Gegenwind auf Kurs geblieben. Das habe sie nun zu dem Tag geführt, an dem die Abschlusszeugnisse verteilt und Preise vergeben werden.

"Hohe Kompetenz"

Es wurden insgesamt 488 Schüler entlassen, davon bekamen 337 das Abschlusszeugnis und 41 das Entlassungszeugnis. 73 Schüler haben den mittleren Abschluss erworben und 45 Jugendliche mit Migrationshintergrund die zweijährige Berufsintegrationsklassen abgeschlossen.

Gailler zeigte sic h erfreut über die vielen Absolventen und lobte die "hohe Kompetenz in der beruflichen Bildung", die im Staatlichen Beruflichen Schulzentrum vorherrsche. Die Schüler sollen stolz auf sich sein und viel Spaß in der Arbeit in Neumarkt haben.

Es wurden zuerst die 16 Schüler der Plus 13, die zusätzlich noch das Fachabitur gemacht haben, geehrt, danach wurden die Preise verteilt.

Den IHK-100-Euro- und Staatspreis mit Urkunde und Buch erhielten Maike Hofmann (Kauffrau im Einzelhandel), Nathalie Klein (Industriekauffrau) und Jakob Rupprecht (Beton- und Stahlbetonbauer). Den Staatspreis mit Urkunde und Buch sowie 100 Euro vom Förderverein erhielt Adam Weiz (Maschinen- und Anlagenführer). Den Staatspreis mit 75 Euro, Urkunde und Buch bekamen Simon Meixner (Maurer), Lena Hiemer (Schornsteinfegerin), Lena Heil (Kauffrau für Büromanagement) und Philipp Heller (Schornsteinfeger). Der Landkreispreis über 50 Euro samt Staatspreis mit Urkunde und Buch ging an Sören Boge (Kaufmann für Büromanagement), Martin Weiß (Beton- und Stahlbetonbauer), Tim Wagner (Feinwerkmechaniker Werkzeugbau) und Katja Kellner (Medizinische Fachangestellte).

Vom Förderverein bekamen noch Xenia Hofbeck (Bauzeichnerin Ingenieurbau), Jonas Blank (Bankkaufmann) 100 Euro und Maximilian Mirwald (Maurer) 50 Euro und dazu noch eine Urkunde und ein Buch.

Außerdem wurden 21 Schüler mit einem Notendurchschnitt unter 1,5 mit Staatspreis, Urkunde und Buch sowie eine Schülerin aus der Berufsintegrationsklasse mit Urkunde und Buch ausgezeichnet.

