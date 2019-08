Betrunkener Raser überschlägt sich bei Pilsach

PILSACH - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein 24-jähriger auf der B 299 wegen offensichtlich stark überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Das Auto kam über eine Strecke von mehreren hundert Metern ins Schleudern, touchierte hierbei ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten und überschlug sich schließlich in einer angrenzenden Wiese. Anschließend flüchtete de junge Mann zu Fuß von der Unfallstelle.

Doch der leicht verletzte 24-Jährige kam nicht weit. Da er unter nicht unerheblichem Alkoholeinfluss stand, wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

An seinem Sportwagen entstand Totalschaden im Höhe von etwa 40 000 Euro. Da in der Grünfläche einiges an Öl ausgelaufen ist, muss ein Erdaushub erfolgen. Der Unfallfahrer sieht sich nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht konfrontiert.

