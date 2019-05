Biker gerät in Gegenverkehr und prallt auf Mercedes

Auf der St2234 ereigneten sich am 1. Mai zwei Motorrad-Unfälle binnen zehn Minuten - vor 43 Minuten

HOHENFELS. - Zwei Motorradfahrer werden den 1. Mai und die St2234 in schlechter Erinnerung behalten.

Einer stürzte am Nachmittag auf der Staatsstraße 2234 zwischen Großbissendorf und Hörmannsdorf. In einer Rechtskurve geriet der 27-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Während es dem ersten entgegenkommenden Pkw-Fahrer noch gelang auszuweichen, hatte der zweite keine Chance – und das Motorrad prallte frontal in seinen Mercedes.

Der Motorradfahrer erlitt hierbei erhebliche Verletzungen, so dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neumarkt gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 19 000 Euro. Auch die Feuerwehren aus Parsberg, Hörmannsdorf und Hohenfels befanden sich an der Unfallstelle im Einsatz.

Zehn Minuten später ereignete sich ebenfalls auf der Staatsstraße 2234, diesmal zwischen Carolinenhütte und Hohenfels, der nächste Unfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers. Eine 21-jährige fuhr hinter einem BMW und wollte diesen auf Höhe der Abzweigung der Kreisstraße NM 33 überholen.

Der 60-jährige BMW-Fahrer allerdings wollte an dieser Abzweigung nach links abbiegen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei stürzte die Kradfahrerin, wurde glücklicherweise aber nur leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt hier rund 18 000 Euro.

