Blitz schlug in Rascher Kirwabaum

Gewitter richtete im Osten des Landkreises höheren Schaden an - Im Norden blieb es bei Platzregen - vor 1 Stunde

BREITENBRUNN/NEUMARKT - Während der schweren Unwetter am frühen Freitagabend zogen Gewitterzellen über den östlichen Landkreis Neumarkt. Fast zeitgleich schlugen in Breitenbrunn zwei Blitze im Ortsteil Rasch ein und hielten dort die Rettungskräfte und Anwohner in Atem. Im Norden gab es heftige Platzschauer, teilweise mit Hagelschlag, aber keine Gewitterschäden.

Bilderstrecke zum Thema Beeindruckende Bilder: Blitzshow am Nürnberger Nachthimmel Von seiner spektakulären Seite zeigte sich das Wetter nach der langen Trockenheit in Mittelfranken. Am späten Freitagabend zuckten zahlreiche Blitze am Nürnberger Nachthimmel. Immer wieder wurde die Stadt von den Wetterleuchten erhellt.



Gegen 19.15 Uhr entfachte ein Blitzeinschlag den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Rasch. Den Brand konnten die Freiwillige Feuerwehr und Bewohner schnell löschen. Allerdings zog sich ein Bewohner durch den enormen Knall des Blitzeinschlages ein leichtes Knalltrauma zu und ein Helfer erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Ein Nachbar war zur gleichen Zeit im Stall seines Hofes beschäftigt, als ihn die Spannungsbrücke des Blitzeinschlages erfasste und er einen leichten Stromschlag abbekam. Auf Anraten der Mediziner vor Ort begab er sich nach den Löscharbeiten zur Beobachtung in eine Parsberger Klinik.

Glimpflicher verliefen die Folgen des zweiten Einschlages in Rasch. Der Blitz schlug in den Kirchweihbaum ein, beschädigte ihn aber nach ersten Einschätzungen nicht. Da die Kirchweih bereits ein paar Wochen zurück liegt, hielten sich keine Personen mehr am Baum auf.

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Parsberg nochmals auf die erheblichen Gefahren beim Aufenthalt im ungeschützten Freien hin, die bei schweren Unwettern durch umherfliegende Gegenstände, Baumteile und Blitzeinschläge verursacht werden.

Im nördlichen Landkreis regnete und windete es heftig, auch ein Gewitter grollte über ihn hinweg. Doch es wurden keine Schäden bekannt. Einen Einsatz gab es in Neumarkt, weil ein Keller mit Wasser vollgelaufen war.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn/wof