Blitzfalle in Deining: Drei Raser gehen nun zu Fuß

Der Schnellste ging mit Tempo 123 durchs Radar

DEINING - Damit hatte am Samstag nachmittag wohl keiner gerechnet: An der Staatsstraße in Deining hatte die Verkehrspolizei ihre Radarfalle aufgestellt. Drei Fahrer müssen nun ihren Schein für ein Monat abgeben.

Eine Möglichkeit, das Verkehrsverhalten zu ver­bessern, ist die Radarmessung. © Symbolbild, Colourbox.com



Der Messtrupp der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg hatte in Deining an der Staatsstraße 2220 den ganzen Samstag nachmittag seine Radarfalle aufgebaut. Zwischen 13.36 und 18.06 Uhr rollten bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometern 244 Fahrzeuge durch die Lichtschranke.

44 davon waren zu schnell, der Schnellste brachte es gar auf Tempo 123. Das sind mindestens 240 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und der Schein ist für ein Monat weg. Insgesamt gab es drei Fahrverbote.

nn/wof