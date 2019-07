Brandgefährlich: Ernte bei Trockenheit

Mehrere Ballenpressen gerieten bei Erntearbeiten in Brand - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Wochenende hat es an vielen Stellen in der Oberpfalz gebrannt. "Im wesentlichen erscheint Selbstentzündung infolge Hitze und Trockenheit ursächlich", meldet die Polizei. Teilweise waren Stoppelflächen frisch abgeernteter Felder betroffen.

Bei Beilngries fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts eine Ballenpresse Feuer. Der Fahrer des Traktors konnte die Ballenpresse noch abhängen und das Zugfahrzeug in Sicherheit bringen. Das Feuer breitete sich schnell auf dem Feld aus, so dass 2,5 Hektar verbrannten.

Trotz der großen Fläche konnten die umliegenden freiwilligen Feuerwehren mit 65 Mann den Brand relativ schnell unter Kontrolle bringen. Dadurch brannte auch die Ballenpresse nicht vollkommen aus. Wie hoch der Sachschaden dadurch nun genau ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Wert der Ballenpresse liegt bei 120 000 Euro.

In Gardsorf bei Ursensollen geriet aus noch unbekannten Gründen beim Dreschen bereits ausgeworfenes Stroh in Brand. Aufgrund der Trockenheit breitete sich das Feuer rasend schnell aus, wodurch sich der Brand innerhalb kürzester Zeit auf fünf Hektar Gerstenfeld erstreckte.

Löschwasser aus dem Odelfass

70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ursensollen, Hohenkemnath, Haselmühl, Hohenburg, Garsdorf, Kümmersbruck, Allersburg, Mendorferbuch sowie Amberg und Rosenberg grenzten den Brand auf dieses eine Feld eingrenzen. Landwirte halfen bei den Löscharbeiten mit Wasser aus beigebrachten Odelfässern. Letztendlich dürfte der Ausfallschaden an Futtergerste im niedrigen vierstelligen Bereich liegen.

Auch bei Neunburg vorm Wald entzündete sich auf einem Feld eine Ballenpresse. Es entstand ein Schaden von etwa 100 000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn/hoe