Brücke schwingt sich bald über Ring bei Pölling

Die ehemalige Kreuzung der B 8 mit der B 299 bei Pölling wird aufgelassen. Derzeit wird der Hauptsammler neu verlegt. - vor 18 Minuten

NEUMARKT/PÖLLING - Der Ausbau des Rings um Neumarkt schreitet voran: Schon ziemlich weit ist man dabei mit der Abwicklung der ehemaligen Kreuzung von B 8 und B 299 am Ortseingang von Pölling. Die wird kreuzungsfrei ausgebaut, derzeit wird der Hauptsammler verlegt. Spätestens im Frühjahr 2020 soll mit dem Bau der Fußgänger- und Radler-Brücke begonnen werden.

Im Moment ist von der alten B 8 nicht mehr viel zu sehen: Hier liegen die Rohre für den neuen Hauptsammler, der derzeit an dieser Stelle unter die Erde gebracht wird. Ist er gebaut, geht es an dieser Stelle mit der Brücke weiter. © Foto: Wolfgang Fellner



Im Moment ist von der alten B 8 nicht mehr viel zu sehen: Hier liegen die Rohre für den neuen Hauptsammler, der derzeit an dieser Stelle unter die Erde gebracht wird. Ist er gebaut, geht es an dieser Stelle mit der Brücke weiter. Foto: Foto: Wolfgang Fellner



Es ist eine Lösung, die etwas gewöhnungsbedürftig ist und vielen Pöllingern aufstößt: Die alte Hauptstraße knickt jetzt nach dem Ortsschild Richtung Neumarkt nach links ab und führt auf den Kreisel. Dort ist der Ast angebunden zwischen den Einmündungen der B 8 aus Postbauer-Heng kommend und dem Abzweig der B 299 Richtung Stadtsüden. In Stoßzeiten steht hier der Verkehr. Manchmal bis hinauf auf die Bahnbrücke und hinein in den Ort.

Das kann die Radfahrer und Fußgänger kalt lassen: Denn sie werden bald störungsfrei und auf einer Brücke über die Umgehung Richtung Neumarkt ziehen. Vielleicht, dass die Abgase der stehenden Autos noch herauf dampfen.

Die Brücke, und das ist eine Frage, die derzeit bewegt, wird auf der Trasse der alten B 8 über den Ring führen, heißt es dazu im staatlichen Bauamt in Regensburg. Die Brücke wird auf einer Höhe von fünf Metern den Ring kreuzen, damit auch Schwertransporte aus Sengenthal passieren können. Der Damm, über den die Brücke führt, wird am höchsten Punkt die Breite der alten B 8 haben, nach Pölling und nach Neumarkt hin aber, bei abfallender Tendenz, immer schlanker werden. Die Steigung auf beiden Seiten ist behindertengerecht ausgelegt.

Auf Pöllinger Seite wird der Rad-/ Fußweg, der eine Breite von drei Metern haben wird, auf Höhe der Hausnummer 15, in etwa an der Stelle, an der die frühere Hauptstraße Richtung Kreisel abbiegt, in den alten Radweg münden. Zugleich wird eine Anbindung an die Hagenstraße geschaffen, so dass Radler und Fußgänger von hier kommend auf die neue Trasse schwenken können.

Auf der Neumarkter Seite wird die neue Trasse nach gut 170 Metern zum einen auf den alten Rad- und Fußweg Richtung Neumarkt umgelegt, zum anderen wird der Rad- und Fußweg von der anderen Seite des Maierbachs, der hier aufläuft, angebunden. Die alte B 8 Richtung Einmündung Neumarkter Straße, hieß es im Bauamt, wird abschließend renaturiert. Und es wird ein Erschließungsweg für die angrenzenden Flurflächen geschaffen, damit die Landwirte dort hinkommen.

Die Ausschreibung für das Brückenbauwerk soll noch heuer erfolgen, ob es aber noch in diesem Jahr zum Baubeginn kommen wird, ist offen. Spätestens im frühen Frühjahr soll dann mit dem Bau der Brücke begonnen werden.

W. FELLNER