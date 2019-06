BSC Woffenbach belohnt seine Jungkicker

Saisonabschluss: Von der Grillparty bis zum Wochenend-Ausflug - vor 1 Stunde

NEUMARKT/WOFFENBACH - Zahlreiche Trainingsstunden und Punktspiele wurden absolviert und so manche Erfolge verbucht. Die Trainer des BSC Woffenbach haben für ihre Jugendmannschaften Grillabende, ein Spielefest, Zeltübernachtungen sowie Wochenend-Ausflüge organisiert.

Die Jüngsten verbrachten ein Wochenende im Bayerischen Wald. © BSC



21 Kinder der E-Jugend verbrachten ein erlebnisreiches Wochenende vom im Bayrischen Wald. Da die Elterngemeinschaft dieser U11 enorm harmonisch ist, wurden die vier Trainer gleich von 17 Erwachsenen begleitet. So konnten alle zusammen natürlich täglich Fußball spielen, aber auch den Wald bei Wanderungen erkunden, Tretboot am großen Arbersee fahren oder am Lagerfeuer Marshmallows grillen. Sogar beim Besuch des Regener Freibads waren alle dabei. Fehlen durften natürlich nicht die obligatorischen Gruselgeschichten am Abend.

Beim Canyoning stellten die BSCler ihre Teamfähigkeit unter Beweis. © BSC



Die größeren Jugendmannschaften des BSC fuhren ebenfalls wie die Jahre zuvor in den Pfingstferien nach Wagrain in ein Jugendhotel. Dieses Hotel bietet zahlreiche Freizeitangebote. Die Trainer organsierten außergewöhnliche Aktivitäten: So konnten die Jugendlichen ihren Mut beim Flying Fox, River Rafting sowie Canyoning unter Beweis stellen. Bei der Heimreise rundete ein Besuch der Salzburger RedBull-Arena das äußerst gelungene Wochenende ab.