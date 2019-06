Bucher Kirchweihstart auf prächtig gestaltetem Platz

Der Auftakt der Festivitäten in der Marktgemeinde Postbauer-Heng hat ökumenischen Charakter.

POSTBAUER-HENG/BUCH - Am Wochenende haben die Bucher Bürger Kirchweih am Landgasthof Goldene Krone gefeiert – das Fest geht heute noch weiter.

Beim ökumenischen Kirchweihgottesdienst wurde der neu gestaltete Kapellenplatz von Pfarrerin Cornelia Dinkel und Pfarrer Markus Fiedler geweiht. Foto: Foto: Resi Heilmann



Traditionell begann die Kirchweih mit einem ökumenischen Gottesdienst an der Kapelle Antonius von Padua unterhalb des Gasthofes. Sie wurde 1786 von den Buchern errichtet, auch die Glocke stammt aus dieser Zeit. Seit 1976 findet jeweils am Samstag der Kirchweihgottesdienst statt.

Pfarrerin Cornelia Dinkel und Pfarrer Markus Fiedler hielten ihn dieses Jahr zum ersten Mal auf dem neu gestalteten Platz, der am Ende der Feier den Segen erhielt.

Gemeinsam mit der Dorfgemeinschaft und der Landschaftsarchitektin Andrea Göhring war der Platz zuvor von der Marktgemeinde Postbauer-Heng gestaltet worden.

Die Dorfkirchweih in Buch bildet den Auftakt der Kirchweihen in der Marktgemeinde. "Die Kirchweihen verbinden und laden zum gemeinsamen Feiern und Lachen ein", so Pfarrerin Dinkel. Es sei schön, dass die Kapelle genutzt und gebraucht wird und nicht zu einem Museum wird, so Pfarrer Fiedler. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst vom ökumenischen Kirchenchor unter der Leitung von Konrad Meier und dem Posaunenchor Oberferrieden.

Der Bucher Kirchweihsonntag startete im Landgasthof Goldene Krone mit einem launigen Weißwurstfrühstück und musikalisch mit U1 Tirol mit anschließendem gemütlichen Beisammensein. Und auch am heutigen Kirchweihmontag geht es mit fetziger Unterhaltungsmusik und leckeren Speisen vom Bucher Wirt im Ortsteil weiter.

