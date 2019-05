Bürgerentscheid: Neumarkter wollen alte Bäume behalten

Bei der Neugestaltung des Stadtparks wird umgeplant, fordern über 70 Prozent der Wähler - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Eindeutiges Ergebnis des Bürgerentscheids: 70,94 Prozent der Wähler wollen für den Neumarkter Stadtpark einen neuen Plan mit den alten Bäumen.

Ja zu alten Bäumen: In diesem Fall freut sich Ursula Plankermann, eine Initiatorin des Bürgerentscheids zum Stadtpark und SPD-Stadträtin, über eine nur kleine rote Säule. © Foto: Stefan Hippel



Ja zu alten Bäumen: In diesem Fall freut sich Ursula Plankermann, eine Initiatorin des Bürgerentscheids zum Stadtpark und SPD-Stadträtin, über eine nur kleine rote Säule. Foto: Foto: Stefan Hippel



Von 16 534 gültigen Stimmen entfielen 11 730 auf den Vorschlag, die Bäume zu erhalten. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,22 Prozent.

Ursula Plankermann, eine der Initiatorinnen des Entscheids, lobte: "Da sieht man, wie vernünftig die Neumarkter sind." Ihre Gefühlslage glich "einer Sinuskurve": Mal war sie sich sicher, die Mehrheit zu bekommen, dann hatte sie wieder Zweifel. Das Herz blutet der SPD-Stadträtin aber schon, wenn sie ans Abschneiden der SPD bei der Europawahl denke - doch die Freude über das Stadtpark-Votum war nicht zu übersehen.

Jetzt müsse man einen neuen Plan für den Park machen, mit den alten Bäumen in der Hainbuchenhecke und am Wunder-Parkplatz. Um die Fördergelder ist ihr nicht bange; auf schriftliche Anfrage habe die Regierung der Oberpfalz versichert, auch neue Pläne würden bezuschusst.

Mehr Wahlwillige als sonst

In Neumarkt zählten die Wahlhelfer mehr Stimmen aus als andernorts: Der Bürgerentscheid über die Stadtpark-Gestaltung lief hier parallel zur Europawahl. Trotzdem geht das Auszählen flott – im Vergleich zu den Kommunalwahlen. Im Vergleich zu anderen Europawahlen kamen dieses Mal aber deutlich mehr Wahlwillige, sagte Werner Dietrich, Wahlleiter im Wahllokal Landratsamt.

Fast 70 Prozent Beteiligung im Wahllokal Stadtbibliothek schätzte Wahlleiterin Helga Hoerkens kurz vor 18 Uhr per Überschlagsrechnung. Ob es am Brexit lag oder an EU-fremden Einflüssen, hatte sie mit ihrem Team überlegt. Anders als bei früheren Europawahlen gab es diesmal kaum Leerlauf, neben den Spitzenzeiten nach der Kirche und zum Nachmittagsspaziergang war immer einiges los, sagt Hoerkens – das gleiche erlebten die Wahlhelfer im Kindergarten St. Willibald: Reiner Pleisteiner, Alexander Seger und Jens Augustin.

Ob in Woffenbach oder in der Stadtbibliothek – in jedem Wahllokal suchten die Wahlhelfer den Wähler in zwei Verzeichnissen: Darf er an der Europawahl und am Bürgerentscheid teilnehmen? Die meisten machten zwei Kreuze, auf jedem Zettel eins. Doch es gab auch Wähler, die nur eine Abstimmung mitmachten. "Die Bäume interessieren mich nicht", habe ein Wähler laut einer Wahlhelferin gesagt und nur bei der Europawahl abgestimmt.

Für den Bürgerentscheid waren mehr Wähler in den Listen verzeichnet als für die Europawahl, denn für den Stadtpark-Entscheid galt Kommunalwahlrecht. Dabei können alle deutschen Wahlberechtigten abstimmen und alle EU-Ausländer, die in Neumarkt gemeldet sind.

Für die Europawahl dürfen nur die deutschen Wahlberechtigten abstimmen und diejenigen EU-Ausländer, die einen Antrag auf Aufnahme ins Wählerverzeichnis gestellt haben. Denn sie könnten auch in ihrem Herkunftsland wählen. Wenn sie in Neumarkt wählen wollen, werden sie im Herkunftsland aus dem Verzeichnis gestrichen, damit niemand doppelt abstimmen kann, erklärt der Neumarkter Ordnungsamtsleiter Christian Jäger den Unterschied zwischen den Listen. Bei den Kommunalwahlen ist der Antrag nicht nötig, die gibt es ja nur auf kommunaler Ebene.

MAGDALENA KAYSER