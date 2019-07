Burggriesbachs neue Flutlichtanlage benötigt nur halb so viel Strom

FREYSTADT/BURGGRIESBACH - Bei der Saisonabschlussversammlung der DJK Burggriesbach standen Berichte, die Benennung von Trainern und Betreuern für die kommende Saison und Ehrungen der Spieler für ihre Einsätze im Mittelpunkt.

Spieler der DJK Burggriesbach wurden für ihre Einsätze auf dem Spielfeld geehrt. Foto: Foto: DJK Burggriesbach



Vor 51 Mitgliedern berichtete Fußballabteilungsleiter Albin Dengler vorab, für den Trainingsplatz werde für die Zukunft ein mobiles Tor benötigt. Außerdem muss das Ballfangnetz auf dem B-Platz ausgetauscht werden.

Weiter kündigte er an, am 15. August, beim DJK-Fest, soll wieder ein Fußball-Schnuppertraining angeboten werden. Die neue LED-Flutlichtanlage am B- und C-Platz wurde fertiggestellt. Damit seien optimale Spiel- und Trainingsmöglichkeiten geschaffen worden. Positiv zudem: Die LED-Fluter brauchen 50 Prozent weniger Strom als die herkömmliche Beleuchtung.

Besonders freute sich Dengler, dass die Spielgemeinschaften mit der DJK Obermässing im Erwachsenen- und Jugendbereich nach wie vor sehr harmonisch funktionieren. Von der Ersten informierte Spielleiter Sebastian Seemeier, man habe in der A-Klasse Ost mit 47 Punkten und einem fünften Platz abgeschlossen.

Mit 19 Toren war Philipp Thumann als Torschütze am erfolgreichsten. Daniel Kantetzky absolvierte 43 von insgesamt 45 Spielen. Die Zweite, erläuterte Spielleiter Matthäus Schmidt, hat in der B-Klasse Mitte mit einem siebten Platz und 34 Punkten die Saison beendet.

Torschützenkönig wurde Roman Bößl mit neun Treffern. Er war auch der fleißigste Spieler, von 27 Einsätzen 23 Mal dabei. Die Alten Herren bestreiten nur Freundschaftsspiele. Die SG der A-Jugend trainiert in Burggriesbach, die C- und D-Jugend in Obermässing, die SG der E-Jugend in Burggriesbach, die F- und G-Mannschaften in Obermässing.

Als Platzordner stellten sich wieder Josef Zech, Robert Schimpl, Franz Grabenbauer senior und Johannes Grabenbauer zur Verfügung, als Platzkassiere Josef Zech, Franz Grabenbauer senior und Johannes Grabenbauer, als Platzwarte Josef Grill, Christian und Lydia Schmidt.

Urkunden gab es für Michael Schock, der 500 Spiele absolviert hat, für Johannes Grabenbauer (300 Spiele), Tobias Seemeier (200), Roman Bößl, Thorsten Bauer, Christoph Waas und Cornelius Tarnei (jeweils 100).

ANNE SCHÖLL