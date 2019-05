Captain Hollywood kommt nach Neumarkt

More and More: Euro-Dance-Star der 90er Jahre wirbt für "90’s Festival“ im Juli - vor 54 Minuten

NEUMARKT - Der US-Musiker Tony Harrison, besser bekannt als "Captain Hollywood", ist auf Promotour durch Nordbayern, wo er vor 25 Jahren die erfolgreichste Zeit seiner Pop-Karriere erlebt hat.

Tony Harrison aka „Captain Hollywood“ (links) bei einer Charity-Party in Nürnberg. Heute lebt der Euro-Dance-Klassiker in Florida. © Edgar Pfrogner



Captain Hollywood ist einer der Vorreiter des Euro Dance in den 90er Jahren. Er bereist am Dienstag, 21. Mai, im Vorfeld eines Konzerts im Juli in Nürnberg einige Städte in Franken und der Oberpfalz, um seine alte Wahl-Heimat zu besuchen.

Er hat in Nürnberg den Video-Clip zum Remake seines größten Hits "More and More" gedreht. Der Captain wird am Dienstag ab etwa 16.30 Uhr in Neumarkt vor dem Rathaus Autogramme verteilen und mit Fans plauschen.

Wer in den 90ern in den Diskotheken ganz Nächte durchgetanzt hat, wird sich noch gerne daran erinnern:

Im Zuge seiner Rundreise möchte er auch vom „MOREandMORE 90’s Festival“ erzählen, das am 6. Juli erstmals am Nürnberger Airport stattfindet. Dort treten neben dem Captain Hollywood Project unter anderem auf auch der singenden Zahnarzt Dr. Alban ("It’s My Life"), Whigfield ("Saturday Night"), East 17 ("House of Love"), Haddaway ("Is this Love"), Layzee fka Mr. President und Oli P. auf. Auch Culture Beat ("Mr. Vain"), das erfolgreiche Projekt des legendären Frankfurter Musikproduzenten Thorsten Fenslau, hat sich angesagt.