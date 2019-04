Cham: 15-Jährige mit Messer verletzt

Nach Täter in Kleinwagen mit CHA-Nummer wird gefahndet - vor 27 Minuten

FRAHELSBRUCK, LKR. CHAM - Am Dienstagnachmittag, 30. April, klingelte eine 15-Jährige bei Anwohnern in Frahelsbruck bei Lam und bat um Hilfe. Die Jugendliche sagte, sie sei von einem Unbekannten mit Messerstichen verletzt worden. Der Täter ist derzeit auf der Flucht. Es läuft eine Großfahndung der Polizei.

Polizei © Symbolbild/dpa



Polizei Foto: Symbolbild/dpa



Gegen 12.40 Uhr klingelte eine 15-Jährige bei Anwohnern in Frahelsbruck bei Lam und bat um Hilfe. Sie sei soeben auf der Straße in dem Ort von einem Unbekannten mit einem Gegenstand, möglicherweise einem Messer, gestochen worden. Der sofort alarmierte Rettungsdienst stellte Stichverletzungen bei der Frau fest. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ersten Einschätzungen zufolge befindet sie sich nicht in einem lebensbedrohlichen Zustand.



Den Täter beschrieb die Geschädigte wie folgt:

Männlich, blonde Haare, dunkle Jeans. Der Mann sei mit einem älteren blauen Fahrzeug, eventuell ein VW Polo mit Zierleisten am Kofferraum, geflüchtet. Das Kennzeichen lautet möglicherweise: „CHA-DL“. Das Fahrzeug sei in Richtung „Ginglmühle“ gefahren.



Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber und Hundeführer sind an der Fahndung beteiligt.



nn