Circus Sambesi in der Abendschau

Beim Zeltaufbau mit den fleißigen "Marokkanern" schaute vor dem Saisonstart in Parsberg der Bayerische Rundfunk vorbei. - vor 24 Minuten

PASRBERG - Der Circus Sambesi startet heuer am Samstag, 25. Mai, in Parsberg in die Saison, die einsatzfreudigen Helfer, die "Marokkaner", haben das blaue Zelt bereits aufgestellt.

Unterm Sternenzeltdach: So sieht der Circus-Direktor in zivil aus. Karl Nidermayer hat den Circus Sambesi gegründet und organisiert mit vielen ehrenamtlichen Helfern und Artisten die Auftritte. Margit Ringer vom BR hat ihn vor die Kamera geholt. © Foto: Christian Biersack



Unterm Sternenzeltdach: So sieht der Circus-Direktor in zivil aus. Karl Nidermayer hat den Circus Sambesi gegründet und organisiert mit vielen ehrenamtlichen Helfern und Artisten die Auftritte. Margit Ringer vom BR hat ihn vor die Kamera geholt. Foto: Foto: Christian Biersack



Dabei hat ein Team des Bayerischen Rundfunks gefilmt: Der Beitrag über den Circus von Direktor Karl Nidermayer wird am Freitag, 24. Mai, ab 17.30 Uhr ausgestrahlt. Nidermayer alias Taifun Al-Shabah hat mit Margit Ringer vom Amberger Korrespondenten-Büro des BR gesprochen.

In Parsberg am Festplatz sind wie immer zwei Aufführungen angesetzt: um 15 und um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Aktion "Menschen für Menschen" sind erbeten. Zu erleben ist der ganz besondere Sambesi-Flair dank der vielen, vielen ehrenamtlichen Unterstützer. Sie packen mit an und zeigen Akrobatik, Zauberei und Clowns.

kay