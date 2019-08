Circus Sambesi zu Gast in Ezelsdorf

Karl Nidermayer tourt durch Mittelfranken - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Karl Nidermayer und sein Team aus ehrenamtlichen Helfern, Technikern und Artisten sind wieder unterwegs mit dem blauen Sternenzelt: Der Circus Sambesi tourt in der 32. Saison durch die Oberpfalz und Mittelfranken.

Die nächste Station wird am 7. September in Ezelsdorf sein. Bei zwei sehr erfolgreichen Vorstellungen in Parsberg und Neumarkt mussten auch dieses Jahr wieder viele Besucher nach Hause geschickt werden: Zuhauf kamen Groß und Klein, um die Artisten in der Manege zu bestaunen. Die Zuschauer, die bleiben konnten, spendeten großzügig für die Stiftung "Menschen für Menschen".

Spenden für die Ärmsten der Armen

In Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe fand der Zirkusdirektor Nidermayer eine Organisation, die er aus voller Überzeugung seit Jahren unterstützt: Die Stiftung hilft den Ärmsten der Armen, damit sie ihr Leben selbstbestimmt und aus eigener Kraft gestalten können.

Auch in Ezelsdorf wird der Eintritt frei sein. Nach den Vorstellungen wird um Spenden für "Menschen für Menschen" gebeten. Ohne einen Cent Abzug werden alle Spenden direkt weitergeleitet. Eine Zuwendung die wirklich dort ankommt, wo sie dringend gebraucht wird.

Es gibt zwei Vorstellungen: um 15 Uhr und um 19 Uhr.

www.circus-sambesi.de

nn