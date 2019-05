Club-Altstars kicken auf dem Frühlingsfest

Traditionsteam des 1. FCN trifft am Vatertag auf eine AH-Landkreisauswahl - vor 13 Minuten

NEUMATKT - Erstmals wird es heuer im Rahmen des Neumarkter Frühlingsfestes auch ein Fußballspiel geben. Am Donnerstag, 30. Mai, wird eine Landkreisauswahl gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Nürnberg antreten.

Welche früheren Club-Stars in Neumarkt auflaufen, steht noch nicht endgültig fest. Vielleicht ist auch Marek Mintal (im Bild am Ball) dabei. © Klaus-Dieter Schreiter



Anpfiff ist an diesem Feiertag um 14 Uhr am DJK-Sportplatz neben dem Festplatz. Welche früheren Club-Stars in Neumarkt auflaufen, steht noch nicht endgültig fest, aber es könnten aus dem großen Fundus durchaus neben Thomas Ziemer, Dieter Eckstein, Sasa Ciric und Marek Mintal (im Bild am Ball) auch Dieter Nüssing, Martin Driller, Marco Christ, Marc Oechler, Tomáš Galásek oder Thomas Brunner dabei sein.

Der Eintritt kostet 5 Euro: Kinder bis 14 Jahre sind frei, Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 3 Euro. Karten gibt es in der Tourist-Info in der Rathauspassage und an der Tageskasse.