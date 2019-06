Container mit Pappe und Möbeln brennt in Lauterhofen

Anwohner sehen Rauchfahne und alarmieren Feuerwehr und Polizei - vor 17 Minuten

LAUTERHOFEN - Aufmerksamen Anwohnern ist es zu verdanken, dass ein Brand in Lauterhofen entdeckt wurde: Sie sahen eine Rauchwolke aufsteigen und alarmierten die Polizei. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht.

Am Nachmittag meldeten Anwohner, dass in der Nähe des Steinbruchs in Lauterhofen Rauch aufsteigt. Wie sich schnell herausstellte, war ein Stahlcontainer voll Pappe und Altmöbeln in der Industriestraße vermutliche nach Schweißarbeiten in Vollbrand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Lauterhofen war mit gut 15 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand bald unter Kontrolle.

nn/wof