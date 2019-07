Creme der Erfolgreichsten aus dem Landkreis Neumarkt

NEUMARKT - Mehrere Unternehmen aus dem Landkreis Neumarkt sind bei dem Wettbewerb "Bayerns Best 50" ausgezeichnet worden, darunter Dehn als besonders wachstumsstarkes Unternehmen. Bereits zum achtzehnten Mal wird der Preis an Unternehmen verliehen, die durch ihr Handeln und ihre Entwicklung Vorbildcharakter für die bayerische Wirtschaft haben.

Personalleiter Andreas Hilbich (links) und Dr. Philipp Dehn nahmen den Preis im Schloss Schleißheim für Dehn entgegen. © Foto: Dehn



Dehn wurde mit dem Bayerns Best-50-Preis ausgezeichnet und gehört damit zu den wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern. Das Familienunternehmen konnte seinen Umsatz in den letzten fünf Jahren um rund 50 Prozent steigern und bei einer konstant hohen Ausbildungsquote allein in den letzten beiden Jahren am Standort Neumarkt über 200 zusätzliche Stellen schaffen.

Nachhaltige Entwicklung

"Kundennähe, Innovation und Mitarbeiterentwicklung sind für mich als Familienunternehmer die Basis für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Dass wir das seit Jahren hervorragend umsetzen und nun auch mit diesem Preis geehrt werden, freut mich vor allem für unsere Mitarbeiter und macht mich sehr stolz. Denn sie sind es, die durch ihren Einsatz und ihr Engagement unseren Erfolg erst möglich machen", so Dr. Philipp Dehn, Vorsitzender des Vorstands der Dehn SE + Co KG. Zusammen mit Personalleiter Andreas Hilbich nahm er den Preis im Schloss Schleißheim entgegen.

"Mittelständische Unternehmen, die neue Chancen für Wachstum und Beschäftigung aufspüren und diese konsequent nutzen, sind das Rückgrat unserer Wirtschaft", erklärte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei der Preisverleihung. Die Auszeichnung wird an mittelständische Unternehmen vergeben, die innerhalb der letzten fünf Jahre die Zahl ihrer Mitarbeiter und ihren Umsatz überdurchschnittlich steigern konnten. Mit diesem Preis werden Beispiele positiven Unternehmertums gewürdigt. Die Bewertung erfolgt durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft PSP Peters Schönberger GmbH, die diese als unabhängiger Juror nach objektiven Kriterien vornimmt.

Zu den 50 besten Unternehmen zählen auch die Auto Bierschneider GmbH, Mühlhausen, Burnickl Ingenieur GmbH, Velburg, und die FIT AG, Lupburg.

