Cross-Piloten beackerten die Piste bei Habersmühle

Die Bayerische Slalom-Meisterschaft hat einen Acker in eine staubige Rennstrecke verwandelt. - vor 34 Minuten

NEUMARKT - Wenn die Landwirte rund um Neumarkt die Getreideernte eingefahren haben, schlagen die Herzen der hiesigen Motorsportfans höher. Denn dann beginnt die Saison für die Cross-Piloten, die mit ihren seriennahen Fahrzeugen über staubige Äcker brettern.

Auf die Plätze, fertig, Vollgas! Hobbyrennfahrer vom ASC Sulzbach-Rosenberg, Renault Club Trautmannshofen, RHT Rohrenstadt, MSF Berg und NMF Neumarkt sind gestern um Bestzeiten gefahren. © Foto: Jürgen Petzold



Auf die Plätze, fertig, Vollgas! Hobbyrennfahrer vom ASC Sulzbach-Rosenberg, Renault Club Trautmannshofen, RHT Rohrenstadt, MSF Berg und NMF Neumarkt sind gestern um Bestzeiten gefahren. Foto: Foto: Jürgen Petzold



"Natürlich nur mit Erlaubnis des Eigentürmers, wir haben gute Beziehungen zu den Landwirten in der Umgebung", sagt Pascal Güldiken, Pressewart der Neumarkter Motorsportfreunde (NMF). Er und seine Vereinskollegen sind Veranstalter des 2. Laufs zur Bayerischen NAVC Auto- und Jugend-Cross-Kart Slalom-Meisterschaft 2019. Auf dem Acker zwischen Fritz Berger und Tchibo Distributionszentrum haben sie eine 800 Meter lange Strecke abgesteckt, "eine Mischung aus schnellen Geraden und engen Kurven", findet Güldiken.

Der junge Hobby-Rennfahrer hat die Strecke auf Herz und Nieren geprüft. Außer Konkurrenz klemmte er sich hinter das Lenkrad eines Ford Fiesta und pflügte einmal über die Strecke. Nach 1:13 Minuten stoppte die Zeitmessung. Zum Vergleich: Die Schnellsten kommen knapp an eine Zeit von einer Minute heran.

Macht vor allem in Kurven Spaß, kann aber wertvolle Sekunden kosten: Ein heckgetriebener 3er BMW. © Foto: Jürgen Petzold



Macht vor allem in Kurven Spaß, kann aber wertvolle Sekunden kosten: Ein heckgetriebener 3er BMW. Foto: Foto: Jürgen Petzold



Für den Ford Fiesta war es gestern der letzte Einsatz. Pascal Güldiken jagte ihn so gnadenlos über die Buckelpiste, dass der Stoßdämpfer durch den Dom knallte und eine Beule in die Motorhaube stanzte. "Schäden sind auf der Tagesordnung. Deshalb bringen die meisten ihre Fahrzeuge auf dem Hänger mit."

Helm ist Pflicht

Theoretisch könnten die Teilnehmer ihre Wagen, sofern zugelassen und mit TÜV-Siegel versehen, von der heimischen Garage bis auf die Rennstrecke fahren. Die Gefahr ist dann allerdings groß, den Heimweg zu Fuß antreten zu müssen.

Die technischen Voraussetzungen, um einen Wagen an den Start zu bringen, sind gering: "Die Motoren sollten serienmäßig sein. Umbauten, die der Sicherheit dienen, sind natürlich erlaubt. Es herrscht Helmpflicht", so Güldiken. Gefahren wird in unterschiedlichen Klassen, eingeteilt nach Hubraum. Dabei ist es völlig egal, ob ein Fahrzeug Front-, Heck- oder Allradantrieb hat. "Allrad ist nicht immer ein Vorteil, das kommt ganz auf die Strecke an", stellt Güldiken klar.

Die Bereifung dürfen die Fahrer frei wählen: Sommer-, Winter- und sogar Stollenpneus sind erlaubt. Letztere sind auch eine Frage des Geldes, denn nicht jeder Hobbyrennfahrer ist bereit, hohe Summen in die Optimierung seines Vehikels zu stecken. Für die meisten steht der Spaß im Vordergrund. An der Spitze der Wertung, wo um jede Zehntelsekunde gekämpft wird, gehe es durchaus ehrgeizig zur Sache, weiß Güldiken.

Richtig zur Sache geht es in der offenen Klasse. Am späten Nachmittag planiert der Radlader die Strecke, ehe die Motoren der Eigenbau-Geschosse aufheulen. Die Leichtgewichte sehen aus wie übergroße Carts, vollgefedert, mit Überrollkäfig und mit ordentlich Leistung unter der Haube – beziehungsweise im Heck. Und weil heiße Motoren und trockene Äcker sich schlecht vertragen, steht zur Sicherheit die Feuerwehr bereit. Sanitäter sind ebenfalls vor Ort, sollte ein Renner umkippen.

Sowohl die Fahrer als auch die Zuschauer brauchen nach dem langen Renntag eine ausgiebige Dusche. Der aufgewirbelte Staub klebt auf Haut und Haaren – so, wie es sich für waschechte Motorsport-Fans gehört.

InfoErgebnisse: www.navc-lvnordbayern.de/nmf-neumarkt/

PHILIP HAUCK