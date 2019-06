"Cybermobbing geht uns alle an"

NEUMARKT - Das Projekt Cybermobbing der 7. Klasse der Staatlichen Wirtschaftsschule Neumarkt wurde mit dem Bayerischen Wirtschaftsschulpreis der Landeselternvereinigung ausgezeichnet. Der Preis ist mit 750 Euro dotiert. Die Auszeichnung wurde gestern mit einem kleinen Festakt in der Turnhalle der Mittelschule West gefeiert.

„Ihr könnt stolz sein auf das Projekt und euren Preis“: Für ihr Unterrichtsprojekt zum Thema Cybermobbing nahmen Schüler und Lehrer der Staatlichen Wirtschaftsschule Neumarkt und der Mittelschule West den Bayerischen Wirtschaftsschulpreis der Landeselternvereinigung entgegen. © Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Das Besondere an diesem schulart-, jahrgangs- und fächerübergreifenden Projekt ist die Zusammenarbeit der 7. Klasse der Wirtschaftsschule mit den Schülern der 6. Klasse der Mittelschule West, die im selben Schulhaus in der Woffenbacher Straße untergebracht sind. Gemeinsam erarbeiteten sie eine Präsentation, Flyer und einen Fragebogen zum Thema Cybermobbing, also Mobbing im Internet.

Ziel war es, die Schüler für das Problem zu sensibilisieren, Cybermobbing in den sozialen Medien an den beiden Schulen zu minimieren oder sogar zu eliminieren, das Miteinander und das Selbstwertgefühl der teilnehmenden Schüler zu stärken.

Initiiert wurde das Projekt durch die Lehrkräfte der Staatlichen Wirtschaftsschule, Nicole Gebauer, Markus Holz und Stefan Kremerskothen, in Kooperation mit den Kollegen der Mittelschule West, Melanie Hummel und Susanne Reuschl.

Jeder Fünfte wird Opfer

"Jeder fünfte Jugendliche wird Opfer von Cybermobbing", sagte Schulleiter Albert Hierl. Die Folgen seien häufig Depressionen oder gar Selbstmord wie im Fall der kanadischen Jugendlichen Amanda Todd, deren trauriges Schicksal weltweit Aufsehen erregte.

"Cybermobbing geht uns alle an", sagte Landrat Willibald Gailler und pries das ausgezeichnete Projekt und die gute Werteerziehung an der Mittel- und Wirtschaftsschule. Für die Stadt Neumarkt beglückwünschte Bürgermeister Albert Löhner Schüler und Lehrer. "Vielleicht haben wir das Thema Cybermobbing bisher etwas vernachlässigt. Die Medienkompetenz muss noch mehr in den Vordergrund gestellt werden", sagte Löhner, der die Wirtschaftsschule an sich als sehr wichtigen Schulzweig hervorhob.

In dieses Horn stieß auch Ministerialrat Alfons Frey vom Bayerischen Kultusministerium, der den Schülern zusammen mit Ilona Brunner und Kersten Doll von der Landeselternvereinigung der Wirtschaftsschulen den Preis überreichte. "Die Wirtschaftsschule stärkt die Alltagskompetenzen der Schüler und bereitet sie auf das Leben vor", sagte Frey. Brunner brachte die Hoffnung zum Ausdruck, "dass auch im neuen Lehrplan noch genug Zeit für solche Projekte ist".

"Ihr könnt stolz sein auf das Projekt und euren Preis", sprach Doll die Schüler an. "Da wurden Schlüsselqualifikationen vermittelt, das ist wichtiger als eine Eins in Mathe." Die Sechst- und Siebtklässler, die den Mut hatten, vor älteren Mitschülern das Projekt zu präsentieren, hätten wahre Größe bewiesen.

Hat Spaß gemacht

Auch einige Schüler kamen bei der Preisverleihung zu Wort. Einhelliger Tenor: "Das Projekt hat uns Spaß gemacht, war abwechslungsreich und informativ." Wichtig sei vor allem die Zusammenarbeit gewesen und dass man sich gegenseitig unterstützt hat. Das habe das Klassenklima deutlich verbessert. Allen gemeinsam ist die Hoffnung, dass sie die Verbreitung von Cybermobbing etwas eindämmen konnten und dass mögliche Opfer jetzt eher wissen, wie sie sich wehren können.

CHRISTINE ANNESER