Dämmung und Fußmatte rausgerissen und Blechtüre eingetreten

3500 Sachschaden - Polizei fahndet nach Täter in Parsberg - vor 55 Minuten

PARSBERG - Besonderer Fall von Vandalismus in Parsberg: Da hatte offenbar jemand gerade Lust am Kaputtmachen.

Polizei Foto: Symbolbild Robert Renner



In der Zeit zwischen Freitag, 26. Juli, 18 Uhr, und Sonntag, 28. Juli, 18 Uhr, wurde Dämmungsmaterial aus der Decke in der öffentlichen Tiefgarage unter dem Discounter „Norma“ herausgerupft. Zudem beschädigten der oder die unbekannten Täter den Eingangsbereich einer Versicherungsagentur in der Dr.-Schrettenbrunner-Straße, indem eine festverankerte Fußmatte samt Pflastersteinen herausgerissen wurde.

Da dies offenbar noch nicht genug war, wurde die Blechtüre einer nahestehenden Trafostation eingetreten und verbogen. Der verursachte Sachschaden wurde bislang auf 3500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Parsberg, Tel. (0 94 92) 94 11-0, in Verbindung zu setzen.

