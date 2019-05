Das Berchinger Pfingstvolksfest kann kommen

Braumeister Josef Winkler hat das Festbier vorgestellt - vor 24 Minuten

BERCHING - Traditionell geht dem Berchinger Pfingstvolksfest, das heuer von 7. bis einschließlich 11. Juni stattfindet, die Bierprobe voraus. Diese fand am Montagabend in der Brauereigaststätte Winkler statt.

Lauter glückliche Gesichter gab es bei der Bierprobe beim Winkler in Berching mit Markus Plank-Winkler, Josef Winkler, den Volksfestreferenten Erna Fitz und Christian Meissner, Bürgermeister Ludwig Eisenreich, Festwirt Marco Härteis und Landrat Willibald Gailler. © Foto: Anton Karg



Lauter glückliche Gesichter gab es bei der Bierprobe beim Winkler in Berching mit Markus Plank-Winkler, Josef Winkler, den Volksfestreferenten Erna Fitz und Christian Meissner, Bürgermeister Ludwig Eisenreich, Festwirt Marco Härteis und Landrat Willibald Gailler. Foto: Foto: Anton Karg



Neben dem vorzüglichen Volksfestbier und einem zum edlen Trunk passenden Essen mit Leberknödelsuppe, Schnitzel ummantelt mit Biertreber-Panade und Kartoffelsalat gab es gute Unterhaltung durch die Berchinger Musikgruppe "Holz hoch drei" unter der Leitung des Stadtrats und Volksfestreferenten Christian Meissner.

Und auch die geladenen Gäste mit Landrat Willibald Gailler mussten einen musikalischen Beitrag leisten. Denn die Musiker der Volksmusikgruppe "Holz hoch drei" forderte zum Singen der Berchinger Volksfesthymne auf: "Jeda freid se, jeda freid se, es is wieda soweit. Jedes Johr an Pfingstn is in Bacham Volksfestzeit. (. . .) Oh, oh, oh, auf geht’s heid, Volksfestzeit, es feiern alle Leid, oh, oh, oh, Volksfestzeit is heid."

Diplombraumeister Josef Winkler hieß zusammen mit Schwiegersohn Markus Plank-Winkler bei einem "Prosit der Gemütlichkeit" seine Gäste herzlich willkommen. Mit einem "Quäntchen Zauberei" hat der 72-jährige erfahrene Bierbrauer den edlen Gerstensaft aus Wasser, Hopfen und Malz erzeugt, ein helles Volksfestbier von "typisch fruchtig-würziger Vollmundigkeit und dezenter Hopfenbittere" kreiert. Mit einer Stammwürze von 13,5 Prozent und einem Alkoholgehalt von 5,3 Prozent wurden die 220 Hektoliter speziell für das Berchinger Pfingstvolksfest eingebraut. Diese Menge ist wohl notwendig, weil heuer Plank-Winkler der alleinige Bierlieferant ist. Der Kronenwirt in der Vorstadt, die Brauerei Schuller, beteiligt sich beim diesjährigen Pfingstvolksfest nicht.

Neben Landrat Willibald Gailler wurden durch Bürgermeister Ludwig Eisenreich besonders die Festwirte Marco und Bine Härteis und die Schausteller begrüßt. Eisenreich gab einen kurzen Abriss über das Festprogramm: Das Berchinger Pfingstvolksfest beginnt am Freitag, 7. Juni, mit dem Standkonzert der Stadtkapelle am Zunftbaum auf dem Reichenauplatz. Hier sammeln sich die Stadträte, die politische Prominenz, die ersten Festbesucher und die Berchinger Vereine, um gegen 18.30 Uhr zum Festzelt im Takt der Stadtkapelle zu marschieren. Nach dem Bieranstich ist der "Tag der Betriebe".

In Halb-Liter-Krügen

Am Samstagnachmittag treffen sich die Senioren der Stadt im Festzelt zu einem gemütlichen Beisammensein. Auf vielfältigen Wunsch können die Maß "Freibier" oder alkoholfreie Getränke heuer auch wieder in Halb-Liter-Krügen serviert werden.

Am Pfingstsonntag wird das Festzelt bereits um 9.30 Uhr geöffnet für die achten Berchinger Schafkopfmeisterschaften. Ob Festwirt Marco Härteis selber mitkartelt, ließ er noch offen. Ein Schafkopfseminar habe er aber bereits besucht. Neu hinzugekommen ist am Dienstagabend "Bacham Blech", eine Blasmusik mit "KaBölle", "De 5 blousand’n 6", "D’Spreißler" und "VorwaldBlech".

Und zum Festausklang gibt es einen Gemeinschaftschor mit allen Kapellen und "jedem, der mitmacht" gegen 22 Uhr. Der Festwirt bietet zu dem urbayerischen Abend ein besonderes Schmankerl aus seiner Küche an. Ab 18 Uhr gibt es nämlich "traditionelles Kesselfleisch-Essen im Festzelt". Landrat Willibald Gailler wünscht allen Volksfestbesuchern ein paar schöne Stunden in Berching und ein "Volksfestgefühl, das bayerisches Lebensgefühl" vermittelt.

ANTON KARG