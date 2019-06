Demo von Fridays for Future am Freitag in Neumarkt

Omas und Opas demonstrieren mit ihren Enkeln vor dem Rathaus - vor 47 Minuten

NEUMARKT - Am Freitag, 28. Juni, um 16.30 Uhr findet eine "Fridays for Future"-Demo vor dem Neumarkter Rathaus statt, die Deborah Schmiedel und Ronja Schimanski organisiert haben. Mit dabei sind auch die "Großeltern for Future".

Archivfoto. © Hans-Joachim Winckler



Die Organisatoren fordern alle Eltern, Großeltern, Urgroßeltern auf, mit den jungen Menschen auf die Straße zu gehen. Es ist ihre dritte Demo. Beim ersten Mal am 31. Mai waren 50 Menschen dem Aufruf der SPD-Großeltern gefolgt. "Immer wieder hörten wir, dass man in Neumarkt schon lange auf eine derartige Aktion gewartet habe", sagt Gertrud Heßlinger, die stellvertretende SPD-Ortsvereinsvorsitzende.

Auch von der Demo am 7. Juni nahm man die Botschaft mit: "Weitermachen." Deshalb findet ein Arbeitstreffen statt am Mittwoch, 3. Juli, um 19.30 Uhr in der "Mittleren Gans".

Man will weitere Aktionen planen und konkrete Forderungen erarbeiten. Alle Großeltern, Eltern und jungen Menschen sind zu der Kundgebung eingeladen.

