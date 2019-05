Dennerlein fühlt sich „von Mitarbeitern gemobbt“

Disziplinarverfahren: Ehemaliger evangelischer Dekan von Neumarkt geht in Berufung - vor 1 Stunde

NEUMARKT/MÜNCHEN - Als die Disziplinarkammer der bayerischen Landeskirche Mitte Februar ihr Urteil fällte, dachte jeder unter den Evangelischen in Neumarkt, es würde nun Ruhe einkehren in der "Causa" Norbert Dennerlein. Doch nun scheint das Gegenteil der Fall.

Der Neumarkter Ex-Dekan Norbert Dennerlein akzeptiert das Urteil der kirchlichen Disziplinarkammer nicht und legt deshalb gegen seine Suspensierung Berufung eing. © Johnston



Der frühere evangelische Neumarkter Dekan ließ durch seinen Rechtsanwalt mitteilen, dass er in Berufung gehen und das Urteil anfechten werde.

Als Grund gab er die Nebenmaßnahme an, die ihm die Disziplinarkammer

auferlegt hatte, wie sein Anwalt dem Evangelischen Pressedienst (epd)

auf Anfrage sagte. Danach hätte Dennerlein für fünf Jahre kein Amt in

Leitungsfunktion mehr ausüben dürfen. Nach dreijährigem Verfahren

hängt der Fall damit weiter in den Mühlen der kirchlichen Justiz.

Dennerlein musste sich vor der kirchlichen Kammer verantworten,

weil er beklagt wurde, „die nötige Distanz in zwei Fällen erwachsenen

kirchlichen Mitarbeitern gegenüber“ nicht gewahrt zu haben. Die

Kammer kam Mitte Februar zu dem Urteil, dass der Beklagte wegen

Verletzung seiner Amtspflicht seines Amtes enthoben und auf eine

andere Stelle versetzt wird. Laut Kammer hatte Dennerlein diesen

Schritt durch seinen Rücktritt im April 2016 bereits vorweggenommen.

Die Kammer, die mit zwei hauptberuflichen Richtern und zwei

theologischen Beratern besetzt ist, entschied ferner, dass der

Beklagte für die Dauer von fünf Jahren keine Vorgesetztenfunktion

mehr ausüben darf. Dies gelte ab dem Zeitpunkt, an dem das Urteil

Rechtskraft erhält, erklärte der Vorsitzende Richter Kilian

Brodersen. Seit Ende April liegt dem 58-jährigen Beklagten das Urteil

in schriftlicher Begründung vor. Ende Mai hätte das Urteil

rechtskräftig werden sollen.

Der frühere Neumarkter Dekan geht in Berufung, weil er weiterhin

davon ausgeht, dass er „von seinen Mitarbeitern gemobbt“ wurde, sagte

sein Anwalt. Deshalb werde Dennerlein das Urteil nicht akzeptieren.

Der Beklagte habe sich zwar mit der bayerischen Landeskirche

vergleichen wollen, sagte sein Anwalt. Dies wurde von der Kirchenleitung aber mit Verweis auf das Urteil der Disziplinarkammer abgelehnt. „Die ELKB sieht keine Veranlassung, Verhandlungen mit dem Ziel einer vergleichsweisen Einigung zu führen“, teilte ein Sprecher der Landeskirche mit.

Die Anfechtung des Urteils bedeutet, dass es jetzt zu einem

Berufungsverfahren vor dem Disziplinarhof der Evangelischen Kirche in

Deutschland (EKD) in Hannover kommen wird. „Derartige Verfahren

können mehrere Jahre dauern“, teilte der Vorsitzende Richter Kilian

Brodersen auf epd-Anfrage mit. Solange das Berufungsverfahren

anhängig ist, sei das Urteil der Disziplinarkammer nicht

rechtskräftig.

Die Folgen der Berufung sind auch, dass es in der Causa Dennerlein

weder de facto noch de jure eine Suspendierung gegeben habe, erklärte

sein Anwalt. Die Versetzung auf eine Stelle als Pfarrer mit

allgemeinkirchlichem Auftrag sei im Einverständnis mit seinem

Mandanten erfolgt. Dennerlein ist seit Herbst 2016 am

Gottesdienst-Institut in Nürnberg tätig. Ob er diese Aufgabe auch in

Zukunft erfüllen wird, hängt nach Angaben seines Anwalts von einem

Gespräch ab, das dieser demnächst mit dem Personalchef der

Landeskirche haben werde.

Drei Jahre dauerte das Verfahren, in dem sowohl die beiden Opfer

als auch mehrere Zeugen befragt wurden. Die beiden Opfer waren

männliche Kirchenmitarbeiter im Erwachsenenalter, deshalb habe es

auch kein Strafverfahren gegeben. Dennerleins Anwalt gab an, dass

sich sein Mandant in ärztlicher und psychotherapeutischer Behandlung

befinde, „und hat von sich aus alles getan, um durch sein Verhalten

in Zukunft keinen Anlass zu Missverständnissen zu geben“. Eine

Tätigkeit als Gemeindepfarrer werde Dennerlein von sich aus nicht

mehr anstreben, sagte sein Anwalt.

Dennerlein war von März 2009 bis April 2016 Dekan in Neumarkt.

Davor war der promovierte Theologe mehrere Jahre als Oberkirchenrat

in Hannover tätig.

Gabriele Ingenthron (epd)