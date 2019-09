Der "Huberbua" kommt nach Neumarkt

Vortrag über Bergwelt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der staatlich geprüfte Bergführer und Diplomphysiker Alexander Huber, besser bekannt als einer der beiden "Huberbuam", gehört zu den erfolgreichsten Allroundbergsteigern der Welt. Sein Blick in "die steile Welt der Berge" eröffnet neue Perspektiven. Am 5. November präsentiert er im Saal des Landratsamtes um 19.30 Uhr seinen Multivisionsvortrag anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Diakonischen Werkes Altdorf-Hersbruck-Neumarkt in Kooperation mit dem evangelischen Bildungswerk Neumarkt.

Alexander Huber hält einen Vortrag im Landratsamt. © Foto: Tobias Hase/dpa



So wie Alexander Huber bei seinen Exkursionen immer wieder neue Sichtweisen einnimmt, so steht dieser Perspektivenwechsel auch symbolisch für das Anliegen, den Blickwinkel der Gesellschaft zum Thema psychische Erkrankungen zu erweitern. "Perspektiven verändern" heißt daher das Motto, unter das die Beratungsstelle für psychische Gesundheit der Diakonie Neumarkt ihre Jubiläumsveranstaltung gestellt hat. Denn "wir alle erleben Krisen – nicht nur im Sport", so Alexander Huber.

In seinem Vortrag bewegt er sich in Grenzbereichen der vertikalen Welt, im elften Grad alpiner Wände und an den weltweit höchsten Bergen. Der Extremkletterer zeichnet ein lebendiges Bild vom modernen Alpinismus, zeigt extremes Freiklettern in den Alpen ebenso wie auch in der Kälte der Arktis und meistert die Herausforderungen an den wilden Bergen Pakistans.

InfoTicket-Vorverkauf ab Montag, 23. September, in der Tourist-Info Neumarkt in der Rathauspassage.

nn