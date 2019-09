Insgesamt 21 Millionen Euro will die Brauerei Neumarkter Lammsbräu am Blomenhof in neue Anlagen investieren. Die Lammsbräu will damit ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern, die Kapazitäten schaffen, die der Ökolandbau für weiteres Wachstum braucht, die Produktionsabläufe verbessern und den Ressourcenverbrauch weiter verringern.