Der Ökologische Fußabdruck ist der Renner

Der Eine Welt Laden in Neumarkt hat den Parcours bereits 50 Mal verkauft - vor 29 Minuten

NEUMARKT - "Was soll ich denn schenken?" Diese Frage stellt sich im Laufe eines Verkaufstages im Eine Welt Laden mehrmals. So überlegten die Mitarbeiterinnen und begaben sich auf Ideensuche nach guten Möglichkeiten.

Was soll ich schenken? Um auf diese oft gestellte Frage eine neue Antwort zu bieten, hat das Team des Eine-Welt-Ladens neue Geschenktüten entwickelt. © Foto: Eine Welt Laden Neumarkt



Was soll ich schenken? Um auf diese oft gestellte Frage eine neue Antwort zu bieten, hat das Team des Eine-Welt-Ladens neue Geschenktüten entwickelt. Foto: Foto: Eine Welt Laden Neumarkt



Ein Geschenk, das nette Botschaften oder Geschichten enthalten soll, das man brauchen und verwenden kann. Auch soll es nicht teuer sein. Ein Geschenk, das man eben so mal mitbringt. So waren die Vorgaben und nicht zuletzt sollte möglichst auf Plastik als Verpackung verzichtet werden.

Nun wurden die Ideen präsentiert; alle waren sich einig, dass die Geschenkpakete gelungen sind. Wellness, Zeit für dich, Glückwünsche, Gute Besserung oder Danke sind die Themen. Die Banderolen hat eine Schülerin der Designschule in München entworfen. Der Inhalt besteht aus Schokolade, Kräutertee, Glücksteelicht, besinnlichen Gedanken und Geschichten, Badesalz, Weltmusik und vielem mehr. Der Beschenkte darf sich überraschen lassen.

Ulli Hofmann berichtete über den enormen Ansturm auf die Bildungsmaterialien des Eine Welt Ladens. "Momentan können wir die Anfragen nicht alle bedienen", so Hofmann. Auch die neu entwickelte Ausstellung zu den 17 Nachhaltigkeitszielen war zuerst in Hamburg, dann in Nürnberg und zuletzt in Bonn und im Juni wird sie in Düsseldorf sein. In Neumarkt soll sie zur Fairen Woche ausgestellt werden.

"Aber unser absoluter Renner ist der Ökologische Fußabdruck. Wir haben diese mittlerweile über 50 Mal verkauft", so Ruth Dorner, die Rückmeldungen seien sehr positiv. Auch auf der Buga in Heilbronn werden diese Fußspuren gezeigt. Die 40 Stationen werden auf den Boden gelegt.

Birgitt Rupp berichtet über das erfolgreiche und sehr gut angenommene Format der "Fairen Stadtführungen". Allein in der vergangenen Woche waren es sechs Führungen.

Abschließend wurde noch die Teilnahme am Altstadtfest besprochen. Dort wird der Eine Welt Laden südafrikanischen Wein aus Drakenstein Westerncape ausschenken.

nn