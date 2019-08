Der Youngtimer in der Garage — und man bekommt keine Ersatzteile mehr. Der gelernte Betonbauer Georg Klughardt hat am Rande eines Ford-Capri-Treffens in Postbauer-Heng bei einem Workshop seine Methode vorgestellt, mit selbst gefertigten Betonformen Blechteile für den automobilen Edelschrott herzustellen.