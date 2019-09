Detektor macht Fledermaus-Rufe hörbar

NEUMARKT

NEUMARKT - Der Erfolg der Fledermausbeobachtung im vergangenen Jahr hat den Bund Naturschutz ermuntert, auch heuer wieder Fledermausführungen in Neumarkt anzubieten. Allerdings ist die vor sechs Wochen angesetzte Führung buchstäblich ins Wasser gefallen.

Ein Großes Mausohr im Anflug: Eine Führung des Bund Naturschutz geht zu den Fledermäusen im Bereich des Neumarkter Lohweihers. © Foto: Klaus Bogon/dpa



Eine kleine Exkursion am Samstagabend mit Hoffnung auf besseres Wetter soll allen Fledermausfreunden einen Einblick in diese verborgene Welt geben. Christine Stagat als Fledermausbeauftrage des Landratsamtes wird mit einem "BAT-Detektor" die Rufe der Fledermäuse für das menschliche Ohr hörbar machen.

Treffpunkt ist am Samstag, 7. September, um 19.30 Uhr am Eibenweg im Stadtosten am Eingang zum dortigen Park am Lohweiher.

Ausgerüstet mit Detektor und Taschenlampe sollten die Besucher verschiedene Fledermausarten sehen und hören können. Die Rufe sind so hochfrequent, dass sie vom menschlichen Ohr nicht mehr wahrgenommen werden. Ein BAT-Detektor wandelt die Töne in für Menschen hörbare Geräusche um.

Alle Naturfreunde, vor allem auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen; die Führung zu den Fledermäusen ist kostenfrei. Sie wird im Rahmen des Programms "BayernTourNatur – Naturführungen" angeboten, das vom Bayerischen Umweltministerium organisiert wird.

