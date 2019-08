Die Anmeldung für den Neumarkter Stadtlauf 2019 läuft

Bald startet wieder der Neumarkter Stadtlauf zugunsten der DKMS - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Heuer feiert der Stadtlauf einen runden Geburtstag: Er findet bereits zum 20. Mal statt. Das Stadtlaufwochenende lockt vom 14. bis 15. September wieder zahlreiche Schaulustige und Sportbegeisterte in die Neumarkter Innenstadt.

Von links: Markus Friedl, Bernhard Fink und Ferdinand Ernst zeigen die neue Beschilderung der Trainingsstrecke. © Foto: Matthias Bellan



Von links: Markus Friedl, Bernhard Fink und Ferdinand Ernst zeigen die neue Beschilderung der Trainingsstrecke. Foto: Foto: Matthias Bellan



Am Samstag wird zum 3. Mal der abwechslungsreiche Elementelauf ausgetragen und am Sonntag um 10 Uhr fällt der Startschuss zum Stadtlauf. Zum Jubiläums-Stadtlaufwochenende warten viele tolle Überraschungen. So gibt es erstmalig in diesem Jahr für Teams, Vereine und Firmen die Möglichkeit, Team-Pakete zu buchen.

Noch bleiben über zwei Wochen, um sich fit für den Lauf zu machen. Die gute Nachricht: Die Trainingsstrecke wurde mit Hilfe des Partners "Die Pfalzgrafen" neu beschildert.

Anmeldung auf der Stadtlauf-homepage. www.neumarkter-stadtlauf.de und www.elementelauf.de.

Bilderstrecke zum Thema 19. Stadtlauf Neumarkt 2018 Bambini Hoch die Arme: Der Nacvhwuchs maß sich bei den Bambini-Läufen. Aber frage nicht, die Mädel und Buben waren ganz schön schnell.



nn