Die Baugenossenschaft Neumarkt wird heuer 100 Jahre alt

Eine Festschrift zeigt die Entwicklung aus kleinen Anfängen - vor 19 Minuten

NEUMARKT - Wie lebendig die Baugenossenschaft im 100. Jahr ist, zeigt sich nicht zuletzt in der Weinberger Straße: Neben der Schule ist in den vergangenen zwei Jahren ein Wohnhaus in die Höhe gewachsen. Die ersten der insgesamt 29 Wohnungen sind bereits bezogen.

Mit dem „Silberhorn-Block“ in der Weinberger Straße 33/35 begann 1948 die Bautätigkeit der Baugenossenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. In dem niedrigen Häuschen dahinter befand sich ein Konsum-Geschäft, heute sind dort die Büros der Baugenossenschaft. © Foto: Baugenossenschaft Neumarkt/Foto Hailer



Der zweite Abschnitt mit der Hausnummer 39 wird zum August fertig. 5,75 Millionen Euro hat die Baugenossenschaft dort investiert, um zeitgemäßen bezahlbaren Wohnraum für seine Mitglieder zu schaffen.

Geburtstagsgeschenke für die Mitglieder der Baugenossenschaft: Hans-Werner Nisselbeck und Georg Schlierf mit der Festschrift und Einkaufsgutscheinen. © Foto: Hauke Höpcke



Das war von Beginn an das Ziel der Baugenossenschaft, wie sich gut nachvollziehen lässt in einer Festschrift, die der Vorstand Georg Schlierf und Hans-Werner Nisselbeck herausgegeben haben. Sie ist das Geburtstagsgeschenk für die 508 Mitglieder, das genauso gerne genommen wird wie die jeweils fünf Zehn-Euro-Einkaufsgutscheine von Aktives Neumarkt.

Im November 1919, in der Notzeit nach dem Ersten Weltkrieg, taten sich 20 Neumarkter zusammen, meist kleine Beamte und Handwerker, die sich Handwerker-Aufträge versprachen. "Die Gründungsurkunde ist leider nicht mehr auffindbar", sagt Schlierf. Auch sonst sind nur noch wenige Unterlagen aus der Gründungszeit vorhanden, wie sich bei der Suche im Archiv herausstellte. Immerhin: Der Zeitungsartikel kam zum Vorschein, in dem die Gründung angezeigt wurde. Bildern aus der Bauzeit wurden aktuelle Fotos gegenübergestellt, so dass man sehen kann, wie sich die Baugenossenschaft aus kleinen Anfängen heraus entwickelt hat.

Die ersten Häuser wurden 1922 fertig. Es waren einfache Einfamilienhäuser in der Badstraße, der Friedenstraße und der Zimmererstraße. 1924/25 wurden die Reiheneinzelhäuser in der Stroberstraße sowie die ersten Mehrfamilienhäuser in der Weinberger Straße, Badstraße und Friedenstraße errichtet. Bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs gehörten der Baugenossenschaft 39 Häuser mit 174 Wohnungen. Heute verfügt sie über 73 Häuser mit 351 Wohnungen.

Der Weltkrieg verschonte die Baugenossenschaft

Alle Gebäude blieben verschont von den Zerstörungen am Kriegsende, die Mieter mussten zusammenrücken, die Dachböden wurden ausgebaut, so dass viele Neumarkter dort ein vorübergehendes Zuhause fanden, bis ihre kaputten Häuser wieder aufgebaut waren. 1949 nahm auch die Baugenossenschaft ihre Bautätigkeit wieder auf, zuerst in der Weinberger Straße 33/35.

Just dem Nachbargebäude, das für den Neubau abgerissen wurde. Eine Renovierung hätte sich nicht gelohnt. Denn der Nachkriegsbau sollte die unmittelbare Not lindern. Für die heutige Zeit waren die Wohnungen zu eng, es fehlten Bäder und von den Anforderungen einer Energieeinspar-Verordnung ahnte man noch nicht einmal etwas.

Altbestand wird modernisiert

Doch der Abriss ist die Ausnahme: In den meisten Häusern geht die Baugenossenschaft schon seit langem einen anderen Weg. Seit über 25 Jahren wird Schritt für Schritt der Altbestand modernisiert. Neue Fenster, moderne Badezimmer und Heizungen, die Gebäude erhalten Balkone.

Die meisten Modernisierungen erfolgen nach einem Mieterwechsel – was selten vorkommt. Viele Menschen leben 30, 40 Jahre oder noch länger in ihrer Wohnung. Die Hälfte der Mieter ist älter als 60 Jahre. Doch die Bewohner werden jünger: "Man hört immer öfter Baby-Geschrei", sagt Schlierf. Auch in dem Neubau in der Weinberger Straße.