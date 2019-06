Die Bilder vom Neumarkter Frühlingsfest 2019

Unsere Fotografen sind immer auf der Suche nach dem besten Motiv - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Feuerwerk und Feierbiester, Traktoren und Tierschau, Schafkopf und Showband: Das Neumarkter Frühlingsfest bot viele Motive für unsere Fotografen.

Es war ein Feuerwerk der Extra-Klasse, dass am Himmel über dem Volksfestplatz knatterte, blitzte und strahlte. In der Jurahalle schoss die Best-Of-Band ein Feuerwerk der Volksfest-Hits ab.

was wäre das Neumarkter Frühlingsfest ohne seine Landwirtschaftsausstellung? Auch die Neuerung Fit in Neumarkt kommt gut an. Vom Schafkopfturnier mit seinen hunderten Teilnehmern ganz zu schweigen.