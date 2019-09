Die Blitzer zeigen in Neumarkt Wirkung

Kommunale Verkehrssicherheit misst immer weniger Temposünder - Quote höher als in anderen Städten

NEUMARKT - Die Stadt Neumarkt hat seit Anfang des Jahres den Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz (ZV KVSO) mit der Kontrolle der Geschwindigkeit im Stadtgebiet beauftragt. Seither wurden 113 Messungen durchgeführt.

Der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit knipst Autofahrer, die im Stadtgebiet zu schnell unterwegs sind – so wie hier in der Dr. Kurz Straße. © Foto: Wolfgang Fellner



Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung zeigen diese schon nach wenigen Monaten positive Wirkungen. Seit Januar bis Mitte August wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 96 558 Fahrzeugen an den verschiedenen Stellen in der Stadt gemessen. Insgesamt wurden dabei 16 128 Verstöße registriert.

Dies ergibt eine aktuelle Beanstandungsquote von 16,70 Prozent. Bei den ersten Messungen zu Jahresbeginn wurde noch eine Beanstandungsquote von 18,09 Prozent ermittelt. Betrachtet man einzelne Messbereiche, so ergeben sich manchmal sogar deutliche Rückgänge, insbesondere in der Nähe von manchen Kinderbetreuungs- und Sozialeinrichtungen. Dort sind die Geschwindigkeitsübertretungen sogar teilweise bis zu 14 Prozent zurückgegangen, heißt es.

"Das ist für uns ein ganz erfreuliches Ergebnis, wenn wir vor diesen sensiblen Einrichtungen die Fahrer dazu bringen, ihre Geschwindigkeit entsprechend anzupassen", so Neumarkts Oberbürgermeister. Allerdings gebe es auch Abschnitte in der Stadt, wo die Geschwindigkeitsmessungen bisher noch nicht zu positiven Ergebnissen geführt haben.

In Neumarkt blitzt es häufiger

Laut Zweckverband liegt die Stadt Neumarkt immer noch über dem Durchschnitt bei Geschwindigkeitsübertretungen. In anderen Kommunen liege die Beanstandungsquote um bis zu zehn Prozent niedriger. Das bedeutet, dass in Neumarkt weiterhin in manchen Straßenabschnitten zu schnell gefahren wird.

Immerhin wurde der schnellste Fahrer bei den Messungen in einem 50 Stundenkilometerbereich mit 110 Stundenkilometern – und das zur Mittagszeit – gemessen. Aber es gibt auch andere Stellen in der Stadt, wo etwa bei einer Messung von 1626 Fahrzeugen nur 18 Übertretungen zu verzeichnen gewesen sind. Das entspricht einer Beanstandungsquote von lediglich 1,1 Prozent.

Umgekehrt gibt es auch Straßen mit einem hohen Übertretungsanteil. So waren etwa bei mehreren wiederholten Messungen in einem Wohngebiet von insgesamt 9.850 überprüften Fahrzeugen 2.246 zu schnell dran, was eine Beanstandungsquote von über 23 Prozent bedeutet; somit war dort jeder Vierte zu schnell unterwegs.

Allerdings sei auch hier bereits ein Rückgang zu verzeichnen, denn bei den ersten Messungen in dieser Straße war die Quote der zu schnellen Fahrzeuge noch bei über 37 Prozent gelegen; zu Beginn der Messungen war also sogar jeder dritte Fahrer in diesem Wohngebiet zu schnell unterwegs gewesen.

