was wäre das Neumarkter Frühlingsfest ohne seine Landwirtschaftsausstellung? Auch die Neuerung Fit in Neumarkt kommt gut an. Vom Schafkopfturnier mit seinen hunderten Teilnehmern ganz zu schweigen.

Es war ein Feuerwerk der Extra-Klasse, dass am Himmel über dem Volksfestplatz knatterte, blitzte und strahlte. In der Jurahalle schoss die Best-Of-Band ein Feuerwerk der Volksfest-Hits ab.

Am Frühlingsfest-Freitag werfen sich die Mädchen von der MRS in Schale und ziehen ihre Dirndl an. Manche tragen auch Lederhose und kariertes Hemd. In der Aula spielt die Musi und es werden volkstümliche Tänze aufgeführt. Nebenan kann mädchen sich schicke Zöpfe flechten lassen - selbstverständlich in der passenden Tönung. Und damit das Ergebnis in Erinnerung bleibt, warten im Hof schon die Fotografen.