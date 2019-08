Im DAV-Kletterzentrum stieg der 1. Kletter-Marathon in Neumarkt. In Teams von zwei bis sechs Personen klettern die Teilnehmer und sammeln Punkte, je nach geschafften Höhenmetern und nach Schwierigkeitsgrad der Route.

Am späten Samstagnachmittag verunglückte ein Motorradfahrer auf der A93 bei Regenstauf tödlich. Ein herannahendes Auto konnte noch rechtzeitig vor der Unfallstelle bremsen, ein anderer Biker aber nicht. Er fuhr auf das Auto und das am Boden liegende Motorrad auf, stürzte daraufhin und verletzte sich ebenso schwer. Der Mann musste an der Unfallstelle reanimiert werden und kam im Anschluss in eine Klinik.