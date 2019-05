Die neue Bläserklasse für Erwachsene Mühlhausen legt los

MÜHLHAUSEN/ SULZBÜRG - Auf Einladung des Musikvereins Mühlhausen-Sulzbürg fand in der Schule Mühlhausen ein Infoabend für das Projekt Bläserklasse für Erwachsene ab Herbst 2019 statt. Und die neue Gruppe sucht noch Mitspieler.

Die ersten Interessierten für die Bläserklasse. © Foto: Anton Karg



Der 1. Vorsitzende, Werner Mages, erklärte, wie das auf zwei Jahre ausgelegte System funktioniert. Vorbild ist die ehemalige Ü-30-Bläserklasse, die 2010 mit 23 Teilnehmern an den Start ging und mit großem Erfolg weitergeführt wurde.

Auch Dirigent Sven Weichhahn, der das neue Projekt leiten wird, konnte beim Infoabend nur Gutes berichten. Wer als Musikanfänger schnell und nachhaltig musikalischen Erfolg in einer Gruppe erlangen möchte und dabei günstig zu einem guten Instrument kommen will, ist in der Bläserklasse bestens aufgehoben.

Einige der Besucher schrieben sich spontan ein. Am Sonntag, 23. Juni, werden die Instrumente vorgestellt und ausprobiert. Weitere Anmeldungen werden bis dahin gerne noch entgegengenommen. Kontakt unter www.musikverein-sulztal.de

