Dieb knackt Kassenautomaten in Parkhaus

Ringstraße: Sachschaden weit höher als die Beute - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Wieder einmal hat ein Unbekannter sich an einem Kassenautomaten in einem Neumarkter Parkhaus gewaltsam zu schaffen gemacht - an der Ringstraße diesmal.

Dieses Foto stammt nicht vom aktuellen Aufbruch - der Kassenautomat im Parkhaus an der Ringstraße war schon öfter das Ziel von Räubern. Foto: Stadtwerke



Am 28. April gegen 3.29 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter in einem Parkhaus in der Ringstraße einen Kassenautomaten auf. Er entnahm Bargeld in Höhe von 380 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die PI Neumarkt, Tel. 09181/48850.

nn