Dietfurt: Feldkreuz einfach umgesägt

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch, 31. Juli, das rund zweieinhalb Meter hohe Kreuz samt Jesusfigur an der Straße von Ottmaring in Richtung Dietfurt vermutlich mit einer Handsäge umgesägt. Wer Hinweise zum Täter und zur Tat geben kann, soll sich mit der PI Parsberg unter = (09492) 94110 in Verbindung setzen. © Foto: Polizeiinspektion Parsberg