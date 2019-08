Donikkl verwandelt Jurahalle in Mitmach-Disko

Hunderte Kinder feierten mit dem Liedermacher Donikkl am Familiennachmittag - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Donikkl, Erich der Koch und Minna von Starkstrom machten in der Kleinen Jurahalle die Bühne unsicher. Über 90 Minuten lang schmetterten sie ihre Hits und das junge Publikum feierte kräftig mit.

Natürlich dabei: das weltberühmte Fliegerlied, das 53 Wochen lang die deutschen Charts eroberte und in viele Sprachen übersetzt wurde.

Der Kinderlieder-Macher Donikkl hat die Kleine Jurahalle am Montagnachmittag in eine Mitmach-Disko verwandelt. Seine jungen Fans hatten einen eigenen Bereich vor der Bühne, in dem Eltern tabu waren.