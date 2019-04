Dreiste Unfallflucht bei Burgthann: Polizei sucht Zeugen

Fiat-Fahrer verursachte Auffahrunfall, entfernte Kennzeichen und ließ Auto stehen - vor 1 Stunde

BURGTHANN - Die Polizei bittet um Hinweise zu fünf Unfallflüchtigen von einer Kollision, die sich bereits am Montagnachmittag, 11. März, ereignet hatte. Damals ist ein Opelfahrer (53) auf der B 8 gen Neumarkt gefahren. An der Kreuzung zur Straße „Am Espen“ bei Burgthann musste er an einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender Fiat-Fahrer (30) fuhr ungebremst auf. Was dann passierte, ist unglaublich.

Symbolfoto. © Maurizio Gambarini (dpa)



Als der 53-Jährige die Polizei verständigte, entfernte der Fiat-Fahrer die Kennzeichen vom Auto, räumte es leer und verließ mit seinen vier Mitfahrern die Unfallstelle.

Seitdem fehlt jede Spur vom Unfallverursacher. Nun bittet die Polizeiinspektion Altdorf um Hinweise zu den fünf flüchtigen Personen. Sie können unter Telefon: (0 91 87) 95 00-0 gemeldet werden.

nn/aha