Dressur-Reiter aus Berg überzeugten bei Turnier der RSG Eich

BERG - Das diesjährige heimeigene Turnier war ein durchschlagender Erfolg für die Reitsportgemeinschaft Eichenhof. 383 Nennungen und 219 Starts machten die drei Tage zum unvergessenen Erlebnis für Reiter und Reitsport-Fans.

Auf Federico Fellini gewann Theresa Schraufl die Prüfung der „Dressurpferde Klasse M“. © Foto: Sanja Schreiner



Am Freitag wurde mit der Prüfung "Dressurpferde Klasse A" gestartet und Lokalmatadorin Theresa Schraufl aus Berg erreichte mit ihrem Che Guevara den 2. Platz. Die Prüfung der "Dressurpferde Klasse M" konnte sie mit Federico Fellini für sich entscheiden.

Anschließend fand die Qualifikationsprüfung zum Fidelis Cup statt. Verena Lindinger vom gastgebenden Verein erritt sich hier mit Simply Red den 2. Platz.

Ein langer, aber erfolgreicher Tag

Am Samstagmorgen stand für die Crew des RSG Eichenhof ein langer Tag auf dem Plan. Begonnen wurde mit einer "Dressurreiter A"-Prüfung. Diese gewann Isabell Holley vom GSL Team Kästel. Die anschließenden Dressur Prüfungen der Klasse "A**" und "L auf Trense" gewann Isabell Holley ebenso. Beide Prüfungen waren eine "Qualifikationsprüfung zum Bayerns Pferde Champions Club".

Nina Seiferth vom gastgebenden Verein konnte mit ihrer Katinka in der A** einen 8. Platz erreiten. In der darauffolgenden Prüfung "L Kandare", wurde Jennifer Keilwerth mit Filigran, ebenfalls RSG Eichenhof, mit dem 2. Platz belohnt.

In der abschließenden Prüfung einer "M Dressur" an diesem Tag, konnte Theresa Schraufl auf Federico Fellini, dem jüngsten Pferd der Prüfung, sich erneut die goldene Schleife sichern.

Der Große Preis der Gemeinde

Der Sonntagmorgen begann mit einer "E-Dressur" Prüfung. Hier konnte Jennifer Weiß (RSG Eichenhof) auf Katinka den 4. Platz holen. Im anschließenden Reiterwettbewerb, wurde Jennifer Weiß (RSG) auf Lusi wiederum Vierte und Lia Hechtfischer (RSG) auf Sina Dritte.

Die beiden Jüngsten im Verein, Leni Kneidinger und Isabell Zollhöfer, konnten in beiden Abteilungen der Führzügelklasse mit Sina den 2. Platz erreichen.

In der M** Dressur kam Verena Lindinger (RSG Eichenhof) auf den 5. Platz. In der letzten Prüfung des Tages, dem Großen Preis der Gemeinde Berg, eine S* Dressur, konnte sich Christina Schmöe (RC Jura All Stars), mit ihrem Roy Rogers die goldene Schleife sichern.

