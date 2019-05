"Drogen-Hotspot" Faberpark?

Selber Tag, selber Ort: Zwei Neumarkter wurden mit Marihuana und Crystal erwischt - vor 24 Minuten

NEUMARKT - Am Donnerstag gegen 19.30 Uhr wurde ein 24-jähriger Neumarkter im Faberpark an der Seelstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Dabei zeigte er sich auffallend nervös.

Crystal © dpa



Crystal Foto: dpa



Als die Beamten ihn auf seine Nervosität ansprachen, griff der junge Mann in seine Mütze und steckte einen darin befindlichen Joint in den Saum seines Pullovers. In der Innentasche seiner Jacke wurde zudem eine Druckverschlusstüte mit Marihuana gefunden. Die Rauschmittel wurden sichergestellt.

Ebenfalls im Faberpark wurde am Donnerstag gegen 15.20 Uhr eine Kontrolle an einem 27-jährigen Neumarkter durchgeführt. Direkt davor ließ er eine Druckverschlusstüte aus seiner linken Hand fallen.

Darin konnte „Crystal“ festgestellt werden. Der Mann räumte den Besitz ein. Das Rauschgift wurde sichergestellt.