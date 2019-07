Drogen-Rucksack lag in Neumarkt auf der Straße

Jugendliche hatten ihn dort liegen gelassen - vor 48 Minuten

NEUMARKT - Am Dienstag gegen 21 Uhr entdeckten Polizeibeamte am Brückenweg in Neumarkt ein Motorrad und daneben einen Rucksack mit Betäubungsmitteln. Kurz darauf kamen zwei 17-jährige Jugendliche vorbei. Einer von ihnen gab zu, mit dem Motorrad von Postbauer nach Neumarkt gefahren zu sein.

Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogentest verlief positiv und Blutentnahme wurde angeordnet. Die Motorradschlüssel und das Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher.

Bei weiteren Ermittlungen kam heraus, dass ein anderer 17-jähriger Schüler illegalen Handel mit Betäubungsmitteln betrieb. Das Rauschgift aus dem Rucksack konnte ihm zugeordnet werden. In diesem Zusammenhang wird außerdem auch gegen einen 16-jährigen Schüler Anzeige wegen illegalen Handels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln erstattet.

