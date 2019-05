Drogen, Spiele, Essen, Kaufen: Ausstellung über Sucht in Neumarkt

Am Beruflichen Schulzentrum gibt es Infos für alle zu tabuisierten Themen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Alkohol, Zigaretten, Drogen, Computer, Spiele, Essen, Kaufen und Messitum: Sucht hat viele Gesichter. Die Ausstellung „Einfach menschlich“ des Regensburger Vereins Suchtprävention und Genesung widmet sich dem Thema im Beruflichen Schulzentrum Neumarkt. Erhobener Zeigefinger und Verbote bleiben weg, stattdessen gibt's Infos zum Mitnehmen.

Die Projektbeteiligten in der Wanderausstellung „Einfach menschlich“ im Beruflichen Schulzentrum, die ohne erhobenen Zeigefinger über Süchte aufklären möchte. © Foto: Günter Distler



Die Macher wollen den Besuchern verschiedene Wege von Sucht erlebbar machen. Mit dem Ziel, dass sie ihr eigenes Verhalten hinterfragen.

In kurzen Texten erhalten die Besucher in einem Teil der Ausstellung einen Überblick, welche Süchte es gibt, mit Infozetteln zum Mitnehmen. In einem weiteren Raum hängen Zitate von Angehörigen von Süchtigen. Auch das Thema Co-Abhängigkeit wird beleuchtet. Dazu liegen Flyer mit Hilfsangeboten und Tests zum Hinterfragen des eigenen Suchtpotenzials sowie Bücher zum Ansehen aus.

Mit Vorbehalten gekommen, interessiert oder betroffen gegangen

Der stellvertretende Schulleiter Alfred Scholz ist zufrieden: „Seit Beginn der Woche ist die von der AOK Bayern finanzierte Ausstellung für Elft- und Zwölftklässler zugängig und einige sind danach ziemlich betroffen.“

Das Bild kennt Freia von Hennigs, Vorsitzende des Suchtpräventionsvereins. „Viele Schüler kommen mit Vorbehalten und bleiben am Schluss länger als vorgesehen, weil es offensichtlich endlich eine wirkliche Hilfe für sie ist“, sagte sie bei der offiziellen Auftaktveranstaltung am Freitagmorgen. Zu dieser waren neben Schülern auch Landrat Willibald Gailler, AOK-Direktor Gerhard Lindner und Betriebsräte regionaler Unternehmen gekommen.

Am Donnerstag, 23. Mai 2019, ist die Ausstellung in Raum 0001 von 13 bis 16 Uhr für die breite Öffentlichkeit geöffnet.