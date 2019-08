Drogenkauf war Angeklagtem nicht nachzuweisen

NEUMARKT - Am Ende kam es so, wie es Jugendrichter Michael Müller schon im Laufe der Verhandlung angedeutet hatte. Er war weder von der Schuld, noch von der Unschuld des knapp 20-Jährigen überzeugt. Dieser war wegen eines Vergehens gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt.

Bei dem Jugendlichen wurde Marihuana gefunden. © dpa



So hieß es am Ende "in dubio pro reo" , im Zweifel für den Beschuldigten und damit Freispruch. Dieses Urteil hatte Rechtsanwalt Thomas Lößel für seinen Mandanten erhofft.

Für Staatsanwältin Dorothea Müller-Höll war dagegen ziemlich klar, dass der junge Mann zu Recht das Sünderbänkchen drückte. Sie hatte eine Geldstrafe von 75 Tagessätzen zu je 20 Euro gefordert.

Party in Schwung gebracht

Nach Überzeugung der Staatsanwältin hatte ein Tütchen Marihuana eine Party im November erst so richtig in Schwung gebracht. Doch wer hatte es mitgebracht?

Oder war es doch so, das alle zusammengelegt hatten, einen ihnen bekannten Dealer anriefen, eine Delegation losschickten und dann einer auf einem Parkplatz in Neumarkt das Geschäft abwickelte? Auf die Spur der feuchtfröhlichen Feier mit eventueller Dope-Einlage war die Polizei durch das Mofa eines Teilnehmers gekommen. Das hatte der, weil er in seinem Zustand doch nicht mehr fahren wollte, auf halbem Nachhauseweg stehen lassen. Er ließ dort aber, zugedröhnt wie er war, auch seinen Rucksack liegen, in dem sich neben dem Geldbeutel auch ein Crusher fand, eine Art Gewürzmühle, die auch zum Zerkleinern von Marihuana taugt.

Der Besitzer des Zweirads erzählte, als ihn die Polizei ins Gebet nahm, dass der Angeklagte die vier oder sechs Gramm Gras mit zur Party gebracht habe. Deshalb hatte die Staatsanwaltschaft nun diesen am Wickel. Die Verfahren gegen die übrigen Party-Gäste waren eingestellt worden. Die vermutete Kifferrunde habe sich nicht rekonstruieren lassen, hieß es.

Geschehen neu gedeutet

Vor Gericht als Zeuge präsentierte der 19-jährige Mofa-Fahrer dann eine neue Version: Er sei dabei gewesen, als der Handel auf dem Parkplatz über die Bühne gegangen sei. Zu dritt oder viert seien sie zum Drogen-Umschlagplatz gefahren. Der Angeklagte habe das Geld, das sie eingesammelt hatten, in Marihuana umgesetzt, während die anderen im Auto warteten.

Diese Diskrepanzen zwischen der Aussage bei der Polizei und der vor Gericht ließen den Strafverteidger Thomas Lößel so lange nachbohren, bis ihm die Staatsanwältin in die Parade fuhr: "Bei der Polizei durfte der junge Mann lügen, hier nicht."

Wenig ergiebige Aussagen

Die Aussagen von vier anderen Zeugen waren wenig ergiebig, die von zweien sogar wertlos. Die hatten sich auf den Standpunkt zurückgezogen, sie seien zu betrunken gewesen, um sich an Details zu erinnern.

Ein Dritter glänzte mit exakten Zeitangaben. Er wusste sogar, dass bei ihm um Punkt 23 Uhr die Lichter ausgegangen waren. Zuvor jedoch habe er genau registriert, dass der Mofa-Fahrer und Belastungszeuge mal eine geschlagene Stunde weg gewesen sei.

Möglicherweise hat diese erstaunliche punktuelle Gedächtnisleistung etwas damit zu tun, dass es sich um einen guten Freund des 20-jährigen Angeklagten handelt. Ein guter Freund des Angeklagten war zuvor angeblich auch der 19-Jährige.

Doch habe sich das Verhältnis merklich abgekühlt, als dieser zu offensichtlich ein Auge auf die damalige Freundin des Beschuldigten geworfen hatte.

Das einzige Mädchen in der Runde, die Freundin des Zeugen mit dem chronologischen Erinnerungsvermögen, wusste ebenfalls exakt zu sagen, dass der Mofa-Fahrer mal eine Viertelstunde verschwunden war.

Da hakte die Staatsanwältin nach: "Wie kommen Sie zu dieser Behauptung, wenn Sie sich sonst an überhaupt nichts mehr erinnern wollen?" Schließlich entlockte sie der sichtlich eingeschüchterten jungen Frau, dass sie sich das aus den Fingern gesogen habe.

Belastungszeugen eine reingewürgt?

Dabei half der Staatsanwältin sicherlich, als sie der Zeugin vor Augen hielt, dass die Strafe für die paar Gramm Gras nichts sei im Vergleich zu dem, was sie wegen einer Falschaussage erwarten würde.

Es stand der Verdacht im Raum, dass sich die jungen Leute abgesprochen haben könnten, um den Belastungszeugen reinzutunken. Beweisen ließ sich das allerdings nicht.

So müsse laut Richter Michael Müller offen bleiben, ob der Richtige auf der Anklagebank gesessen hatte oder ob es vielleicht der Belastungszeuge gewesen ist, der das Gras besorgt hatte. Für eine Verurteilung reiche ihm das Vorgetragene nicht.

