Duftige Abwehr von allerlei Unheil

Mariä Himmelfahrt: Vor der Hofkirche hat die KAB Kräuterbuschen verkauft - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Blumen und Heilkräuter kommen in die Kräuterbuschen, die an Mariä Himmelfahrt gesegnet werden. Manche hängen sie zuhause in den Herrgottswinkel, sie sollen Krankheit und andere Unbill von Mensch, Tier und Hof fernhalten.

Pfarrer Stefan Wingen (li.) erhielt einen Scheck über 800 Euro aus den Händen von KAB-Vorsitzendem Peter Lanzhammer. Für die Renovierung des Kirchturms, die demnächst einmal ansteht, ist das Geld gedacht. © Foto: Günter Distler



Pfarrer Stefan Wingen (li.) erhielt einen Scheck über 800 Euro aus den Händen von KAB-Vorsitzendem Peter Lanzhammer. Für die Renovierung des Kirchturms, die demnächst einmal ansteht, ist das Geld gedacht. Foto: Foto: Günter Distler



Seit 2001 hat die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) Neumarkt diese Tradition belebt, Vorsitzender Peter Lanzhammer fängt schon weit vor dem 15. August zu sammeln an: Gerade Getreide holt er rechtzeitig. Aus ihren Gärten steuern einige der 20 Helferinnen noch einiges bei, die unterstützt von fünf Männern im Pfarrgarten der Hofkirche die Buschen binden.

Salbei und Sonnenblumen, roter Fuchsschwanz und Getreide, Wetterkerzen, Phlox und Minze: Vielerlei Zutaten haben 25 Buschenbinder in Gemeinschaftsarbeit gebunden und vor der Hofkirche verkauft. Die 320 Sträußchen waren begehrt. © Foto: Günter Distler



Salbei und Sonnenblumen, roter Fuchsschwanz und Getreide, Wetterkerzen, Phlox und Minze: Vielerlei Zutaten haben 25 Buschenbinder in Gemeinschaftsarbeit gebunden und vor der Hofkirche verkauft. Die 320 Sträußchen waren begehrt. Foto: Foto: Günter Distler



Vor der Kirche werden sie verkauft, der Erlös, insegsamt 800 Euro, geht an die Pfarrei und soll in die Renovierung des Kirchturms, die bald einmal ansteht, fließen.

kay