Efeu in Flammen: Hausfassade in Regensburger Altstadt brennt

Feuerwehreinsatz bis in die Morgenstunden - vor 1 Stunde

REGENSBURG - In den späten Nachmittagsstunden des Donnerstags ist ein Feuer in der Regensburger Altstadt ausgebrochen. Der Brand von Efeu an einer Fassade in der wurde für die Feuerwehr zu einem stundenlangen Einsatz bis zum frühen Freitagmorgen.

Gegen 16.10 Uhr wurde der Brand einer Hausfassade in der Steinergasse mitgeteilt. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Regensburg und Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr begaben sich umgehend zum Brandort.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Flammen auf den Dachstuhl übergegriffen, dichter Rauch quoll nach Angaben des städtischen Amtes für Brand- und Katastrophenschutz unter einem Blechdach hervor.

Weil das Gebäude nur von einer Seite mit einer Drehleiter angefahren werden kann, war der Einsatz laut Feuerwehr kompliziert, sie musste das Dach abdecken. Gegen 4.30 Uhr seien die letzten Glutnester gelöscht gewesen. "Die Belastung für alle Einsatzkräfte war wegen der großen Hitze enorm und gerade auf die Getränkeversorgung musste viel Wert gelegt werden", teilte die Behörde weiter mit.

Die umliegenden Gassen waren stark verraucht, zudem benötigten die Einsatzfahrzeuge Aktionsradius. Daher wurde das nahe Umfeld zwischen Bismarckplatz und Gesandtenstraße für den Fahrzeug- und Personenverkehr gesperrt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.