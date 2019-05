Ehemaliger Bundesliga-Schiri will Neumarkter Jugend stärken

Er galt als einer der Besten im DFB, nun spricht er über den richtigen Umgang mit Stress - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Er pfiff mehr als 300 Fußballspiele – in der Regionalliga, der Bundesliga und der Champions League. Nun hält der ehemalige Schiedsrichter Babak Rafati Vorträge über Persönlichkeitsentwicklung und den richtigen Umgang mit Stress.

Ex-DFB-Schiri Babak Rafati bei einem seiner Einsätze (Archivfoto). © dpa



Der 48-Jährige kommt auf Einladung zweier junger Frauen Ende Mai nach Neumarkt: Tatjana und Lorena Bittner haben Rafati für ihr "Projekt Just-Jugend stärken" gewonnen. Die Geschwister wollen Jugendlichen Methoden vermitteln, damit sie mit Problemen besser umgehen können.

Am Montag, 27. Mai, wird Rafati am Willibald-Gluck-Gymnasium um 19.30 Uhr einen Vortrag für Eltern und weitere Interessierte halten. Karten zu je sieben Euro gibt es bis Dienstag, 21. Mai, in der Raiffeisenbank Neumarkt, Untere Marktstraße 11, sowie an der Abendkasse zu acht Euro.

Am Dienstagvormittag, 28. Mai, wird der ehemalige Schiedsrichter zudem einen Vortrag intern für die WGGler halten.

cak